“Hay muchas pruebas que implican a Danna Yanina”, afirma madre de Dafne

La madre de Dafne, Alejandra Quintos Martínez, dice que cambió la postura que había expresado públicamente respecto a Danna Yanina "N", luego de revisar la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y permanecer durante la audiencia en la que una jueza determinó vincular a proceso a la joven por su probable participación en el feminicidio de su hija.

A través de un video difundido durante la madrugada de este miércoles en sus redes sociales, la madre de la menor explicó las razones por las que días antes había publicado un mensaje en el que aseguraba que la imputada era inocente.

Alejandra Quintos señaló que la primera grabación surgió después de que familiares de Danna Yanina contactaran a su madre para asegurar que la joven también había sido víctima de los hechos ocurridos al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Yo hice ese video porque los familiares de Dana Yanina le hablaron a mi mamá diciéndole que ella era una víctima más. Si ella sufrió igual que mi hija, yo iba a alzar la voz por las dos", expresó.

Según explicó, en ese momento consideró que, si ambas jóvenes habían sufrido circunstancias similares, era necesario respaldar a ambas hasta conocer más información sobre el caso.

"Yo no soporté, como mamá, estar en la audiencia", dice la madre de Dafne. Facebook

No soportó la primera audiencia

En el mismo mensaje, la madre de Dafne relató que durante la primera audiencia decidió abandonar la sala debido al impacto emocional que le provocó escuchar la narración de los hechos que investiga la Fiscalía.

Yo no soporté, como mamá, estar en la audiencia. Le pedí a la juez que el papá de mi hija fuera mi voz y regresé a mi ciudad", señaló.

Indicó que fue el padre de Dafne quien permaneció como representante de la familia durante esa etapa del proceso judicial.

Alejandra Quintos explicó que posteriormente decidió regresar a la audiencia luego de que el padre de su hija y su abogado le informaran que el video en el que defendía públicamente a Danna Yanina había sido utilizado por la defensa de la imputada durante el procedimiento.

A partir de ese momento, dijo que decidió permanecer durante el resto de la diligencia y revisar personalmente los elementos que integran la investigación ministerial.

"Hay muchas pruebas", afirma tras revisar la investigación

La madre de Dafne aseguró que el análisis de la carpeta de investigación modificó por completo la percepción que tenía sobre la participación de la joven procesada.

Chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y, desgraciadamente, hay muchas pruebas que implican a la señorita Danna Yanina. Me causó mucha consternación", afirmó.

De acuerdo con su testimonio, también explicó ante la jueza las circunstancias en las que grabó el primer video y las razones por las que decidió retractarse públicamente.

Envía mensaje a Danna Yanina

Durante el video, Alejandra Quintos también dirigió un mensaje a la joven vinculada a proceso.

Danna Yanina, si tú eres completamente inocente, habla", expresó.

Las declaraciones fueron difundidas horas después de que una jueza de Control resolviera vincular a proceso a Danna Yanina "N" por su probable participación en el caso relacionado con la muerte de Dafne Zapata Quintos, ocurrida tras los hechos registrados en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Antes de publicar el video, Alejandra Quintos difundió un comunicado en el que aclaró que sus opiniones personales no forman parte de los elementos que sustentan la investigación ministerial.

La investigación se sustenta exclusivamente en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación y en las diligencias realizadas por la autoridad ministerial", señaló.

Asimismo, recordó que el proceso penal continúa en desarrollo y que hasta este momento no existe una sentencia condenatoria contra Danna Yanina "N", por lo que la joven mantiene su derecho a la presunción de inocencia mientras las autoridades continúan con las investigaciones y el procedimiento judicial correspondiente.