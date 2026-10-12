Les dan 166 años de cárcel por matar a dos policías en una emboscada

Cuatro criminales fueron sentenciados a 166 años de prisión, cada uno, por haber asesinado a tiros a dos policías estatales y herir a cuatro en un ataque perpetrado durante una emboscada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La Fiscalía General del Estado obtuvo una sentencia condenatoria de 166 años y ocho meses de prisión, dictada en contra de cuatro hombres que fueron declarados penalmente responsables por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, cometidos en perjuicio de elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Los homicidas sentenciados son Jorge Alan Z. M., alias "El Navajas"; Josuan David J. B., alias "Comandante 50"; José A. R., y Kevin Alfredo C. A., alias "El Gato", integrantes del grupo criminal de Los Aztecas, cártel de La Línea.

Los sentenciados atacaron a tiros a los agentes el 2 de enero del 2023, en el cruce de las calles Ceramiche y Murano, del fraccionamiento Canto de Murano, en Ciudad Juárez, en el que fallecieron dos oficiales de la Policía Ministerial y otros cuatro policías resultaron lesionados.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, emitió el fallo condenatorio en contra de los acusados, quienes, en la audiencia de individualización de sanciones, conocieron la sentencia que purgarán en el Cereso número tres.

Cabe señalar que, el 29 de abril del año 2025, Elvin Andrés Z. M., quien también participó en los hechos, fue sentenciado a 233 años de prisión, pero el 1 de diciembre de 2025, un Tribunal Colegiado de Alzada le redujo a 160 años la sentencia.

Aseguran una tonelada de mariguana

El Ejército Mexicano aseguró cerca de una tonelada de mariguana en la comunidad de Santa Rosa en el municipio de Parral, en la Sierra Tarahumara.

El descubrimiento y posterior destrucción se dio luego que se dieron hechos violentos en la mencionada localidad, en los que resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego tres hombres que fueron trasladados a recibir atención médica a diferentes nosocomios de Parral.

La bodega en donde se encontraban los lesionados sufrió daños en su fachada por proyectiles de arma de fuego, por lo que, al estar atendiendo dicho suceso, los agentes se percataron que se desprendía un fuerte olor a mariguana, tomando las debidas precauciones se acercaron al lugar y lo resguardaron hasta obtener la orden de cateo con la que se ingresó.

Ahí aseguraron en el interior 57 costales los cuales contienen mariguana, con un total de 983 kilogramos, además:

1 báscula

⁠ 1 empacadoras

⁠ 1maquina selladora al vacío

⁠ 7 citas adhesivas de diversos colores

⁠ 6 moldes de metal

⁠ 2 prensas hechizas

Cabe hacer mención que dos de las personas lesionadas fallecieron mientras recibían atención médica.

Por lo que autoridades ya abrieron una carpeta de investigación por los homicidios.