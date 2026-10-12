Lluvias dejan una persona muerta en Chiapas

En las últimas horas las fuertes lluvias han provocado la muerte de una persona, derrumbes carreteros, deslizamiento de tierras y la caída de un puente en los municipios de San Juan Cancuc, Oxchuc y en Ocosingo, Chiapas.

Una persona falleció al ser arrastrada por la corriente del arroyo Mesbiljá en el municipio de Oxchuc, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.

El cuerpo de la persona del sexo masculino fue hallado cuando el personal de Protección Civil realizaba un recorrido informativo.

En tanto, en el municipio de San Juan Cancuc, la carretera que comunica a Chilojá a Nichtell, quedó incomunicada, al sufrir un deslizamiento de tierra con aperturas grandes y hundimientos de casi medio metro de altura.

En el tramo Ocosingo a San Cristóbal de las casas a la altura de la comunidad Tzajalá, un derrumbe casi arrastra vehículos.

Seguirán las lluvias

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, se esperan lluvias muy fuertes en Chiapas (sur), todas con descargas eléctricas.

Las lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.