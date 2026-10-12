'Fronteras': Ken Salazar revela en libro los momentos clave de su gestión

El exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, confirmó su visita este miércoles a México para presentar el libro Fronteras: Mi lucha por una América unida, que describe su experiencia de vida y profesional de más de tres décadas, particularmente durante los últimos cuatro años, cuando encabezó la representación diplomática de la administración Biden en la Ciudad de México.

Quien fuera fiscal general de su natal Colorado, hoy de 70 años, destaca que México y Estados Unidos son socios comerciales no solo por la cantidad de bienes que intercambian anualmente, sino por la integración de sus economías y de la propia población en materia cultural, de tradiciones y gastronomía.

“(La integración económica) no fue solo por un tratado, fue porque nuestras familias, trabajadores y nuestras fábricas ya están unidos. He estado en muchas plantas en México, donde se hacen las camionetas que manejamos aquí en los Estados Unidos, en mi estado de Colorado. Una pieza puede cruzar la frontera siete u ocho veces. En Estados Unidos, México y Canadá, somos 500 millones de personas.

“Yo quiero ver una nueva y más fuerte alianza de América del Norte, donde trabajamos juntos para hacer la región más competitiva y próspera de todo el mundo. Tenemos que producir aquí en este continente, capacitar a los trabajadores, crear una frontera moderna, eficiente y segura. Cuando hay buen trabajo en los dos países, menos gente tiene que irse de su tierra. Eso también es seguridad”, expresó en un video a través de sus redes sociales.

Ken Salazar llegó a México en septiembre de 2021 y concluyó su gestión el 7 de enero de 2025. En su publicación expone los distintos momentos que enfrentó la relación bilateral, siendo uno de los más complejos el tema de la seguridad y la violencia, particularmente el secuestro y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos por uno de los hijos de El Chapo Guzmán, el 25 de julio de 2024. Este asunto lo narra en el libro.

También expone su primer gran desafío en el cargo, luego de la tragedia migratoria ocurrida en Chiapas el 9 de diciembre de 2021, cuando un tráiler que transportaba a 160 migrantes centroamericanos volcó y provocó la muerte de 55 personas y dejó un centenar de heridos.

Ello significó un parteaguas en la relación bilateral para buscar poner freno de manera conjunta al problema del tráfico de personas en la frontera común.

En un adelanto de su libro, que presentará en MAPorrúa este miércoles 14 de octubre, el embajador Salazar reconoce que mantuvo una buena relación con la administración del presidente López Obrador hasta que los temas de violencia en el país y las reformas a la Constitución y al Poder Judicial lo enfrentaron con el mandatario, quien le impuso una pausa a la relación.

En medio de una división nacional en su país, que reconoce, Salazar convoca a una nueva alianza norteamericana que entienda la importancia de la integración entre naciones.

Ken Salazar ha sido el quinto embajador de la Unión Americana con sangre hispana en México, luego de Julián Nava (1980), John Gavin (1981-1986), Tony Garza (2002-2009) y Carlos Pascual (2009-2011).