Le dan 25 años de cárcel por matar con una piedra a persona acostada en la calle

Un hombre llamado Wilmer “N” fue condenado a 25 años de cárcel por haber dado una pedrada mortal a una persona en situación de calle en Monterrey, Nuevo León.

Además de la sentencia, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó que el imputado deberá de reparar el daño con una indemnización por muerte y gastos funerarios.

Wilmer “N” resultó culpable por el delito de homicidio calificado, y pasará los próximos 25 años en un Centro de Reinserción Social Estatal.

Fue el mes de mayo de 2025 cuando el sentenciado iba caminando por la vía pública, junto a unas jardineras a las cuales se acercó y tomó una piedra que lanzó contra una persona que estaba recostada en la banqueta.

Producto del golpe, la víctima quedó inconsciente y derramando sangre, lo cual alertó a los transeúntes que reportaron el hecho a la línea de emergencia 911.

Al sitio arribó una ambulancia cuyos paramédicos determinaron que la persona afectada ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo fue trasladado al Semefo de la Fiscalía General del Estado, en donde la pericial científica necrológica practicada determinó su causa de muerte por contusión profunda de cráneo.

En cuanto a Wilmer “N”, si bien se dio a la fuga después de la agresión, las autoridades lograron su detención más tarde y fue enviado a un Ministerio Público, en donde se le dio continuidad al caso que tuvo su cierre este miércoles.

Dictan 40 años de prisión a abusador sexual

En un caso diferente, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León notificó la sentencia condenatoria de 40 años de prisión para Uriel “N”, hombre que resultó culpable por el delito de equiparable a la violación.

Según las investigaciones, durante 2025, el acusado entró en contacto con una menor de edad a quien agredió sexualmente, causándole además daño físico, psicológico y alteración a su adecuado desarrollo integral.

Uriel “N” será trasladado a un Centro de Reinserción Social Estatal en donde pagará su condena.

Intenta estrangular a su novia

Por otra parte, un hombre golpeó e intentó estrangular a su expareja luego de que ella se negó a regresar con él. La agresión dejó a la mujer inconsciente en calles de la colonia Nuevo Madero, en Monterrey, mientras que el presunto responsable fue detenido por elementos de la policía municipal.

La detención de Cristian “N.”, de 25 años de edad, se registró alrededor de las 22:45 horas del lunes en el cruce de las calles 20 de Octubre y Segunda Privada, al oriente de la ciudad, luego de que vecinos solicitaron el apoyo de las autoridades al encontrar a una mujer inconsciente sobre la vía pública.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban recorridos de vigilancia cuando varios habitantes del sector les hicieron señas para que acudieran al lugar.

Al arribar, localizaron a una mujer de 30 años que había recuperado el conocimiento gracias al auxilio que le brindaron vecinos antes de la llegada de los oficiales.

De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el hombre que permanecía en el sitio presuntamente había golpeado a la mujer y después la sujetó del cuello hasta dejarla inconsciente. Tras recibir los señalamientos, los policías procedieron a detenerlo.

Las primeras investigaciones señalaron que horas antes ambos habían acudido a una convivencia en una quinta. Durante el encuentro, la mujer le expresó al ahora detenido que no tenía intención de reanudar la relación sentimental que habían mantenido, situación que presuntamente provocó su molestia.

Tras esa conversación, la víctima decidió retirarse del lugar. Sin embargo, el joven la siguió por varias calles de la colonia mientras ambos continuaban discutiendo.

Según el reporte policial, la discusión fue escalando hasta convertirse en una agresión física. El presunto responsable comenzó a golpear a la mujer y posteriormente la tomó del cuello hasta hacer que perdiera el conocimiento, dejándola tendida sobre el pavimento.

Habitantes del sector que observaron lo ocurrido intervinieron para auxiliar a la víctima. Después de varios minutos lograron que recuperara el conocimiento y solicitaron el apoyo de la Policía de Monterrey a través de los números de emergencia.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, el presunto agresor todavía permanecía en la zona. Vecinos lo señalaron directamente como el responsable de la agresión, por lo que fue asegurado por los elementos municipales.

Cristian “N.” fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes.