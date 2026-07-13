Lanza el Gobierno de México la campaña "Tu Denuncia Transforma" contra la corrupción

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno oficializó el lanzamiento del comunicado número 079 para poner en marcha la campaña nacional "Tu Denuncia Transforma". Esta iniciativa forma parte de la estrategia transversal de combate a la corrupción y cero impunidad del Gobierno Federal. La medida busca consolidar de forma prioritaria el nuevo Modelo de Prevención y Combate a la Corrupción, estructurado bajo la premisa de hacer que violar la ley penal o administrativa resulte más caro que cumplirla de forma cabal.

El proyecto de fiscalización responde de manera directa al llamado institucional de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, orientado a empoderar a la ciudadanía frente a las malas prácticas institucionales. De acuerdo con el dictamen oficial, la campaña se dirige a personas que hayan presenciado o vivido anomalías en trámites, servicios o en la aplicación de los recursos de la Administración Pública Federal. El plan busca fiscalizar tanto a los servidores públicos como a proveedores y contratistas del Gobierno de México.

La autoridad federal enfatizó el rol central de la población al declarar que la denuncia ciudadana representa la principal herramienta contra las conductas ilícitas, debido a que promueve el acceso a la justicia y previene daños patrimoniales al erario público. De igual manera, se remarcó el carácter obligatorio de esta participación civil al establecer que denunciar no solo es un derecho, sino también un deber cívico indispensable para salvaguardar los fondos de la nación.

Con el fin de mitigar el temor a las represalias operativas, la dependencia aseguró el tratamiento legal estricto de las quejas bajo condiciones de absoluta confidencialidad para los informantes. Las acusaciones relacionadas con faltas particulares graves o el ejercicio indebido de funciones se recibirán de manera formal o anónima mediante la plataforma digital denuncias.gob.mx, garantizando consecuencias reales para quienes incurran en delitos.