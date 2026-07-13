Jalisco realiza simulacro masivo de bloqueos carreteros con 600 elementos

En un operativo sin precedentes, el Gobierno de Jalisco desplegó a cerca de 600 elementos de seguridad, viales y de rescate para llevar a cabo el primer simulacro simultáneo de reacciones ante bloqueos carreteros en siete vías estratégicas de la entidad.

Las sirenas comenzaron a replicar en punto de las 13:00 horas de este lunes. Uno de los puntos neurálgicos se estableció en la carretera libre a Zapotlanejo, a la altura de la comunidad de San Francisco de la Soledad, donde los cuerpos de bomberos fueron los primeros en arribar para atender el reporte simulado de un fuerte incendio a mitad de la carpeta asfáltica.

Al lugar se sumaron de manera escalonada agentes de las policías municipales, la Policía Vial, la Policía Estatal y efectivos de la Guardia Nacional.

Preparación ante la delincuencia y accidentes

Roberto Alarcón, coordinador general estratégico de Seguridad de Jalisco, detalló que este tipo de ejercicios son vitales para afinar los protocolos de acción inmediata ante escenarios de alto impacto que alteren el orden público y la libre circulación.

“Buscamos estar listos para cualquier tipo de incidencia delictiva: desde un asalto bancario o una fuga de reos, hasta un bloqueo carretero provocado por la delincuencia organizada o un accidente vial mayor, como el que lamentablemente ocurrió hace poco en la carretera a Nayarit”, puntualizó el funcionario.

El jefe de seguridad estatal calificó los resultados como positivos tras evaluar la velocidad del despliegue: "La unidad que más rápido llegó tardó 10 minutos (la Policía Estatal en el punto de Chapala) y la que más se demoró fueron 32 minutos, correspondiente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las reacciones estuvieron dentro de los tiempos previstos".

Sorprende a ciudadanos

La magnitud del simulacro tomó por sorpresa a decenas de automovilistas y transportistas. Aunque causó retrasos momentáneos en los trayectos de los ciudadanos, la población vio con buenos ojos que se implementen estas medidas de prevención.

"Está bien para poder estar prevenidos y comunicados por lo que pudiera llegar a pasar en las carreteras. A mí sí me retrasó un poco porque soy promotora de tres tiendas y me falta llegar a una, pero es por seguridad", comentó María Teresa, habitante y usuaria de la vía.

Por su parte, Salvador Castañeda, director de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, coincidió en que el ejercicio abona a entender las capacidades de respuesta ante escenarios complejos que salen de lo cotidiano. Las autoridades adelantaron que este martes continuarán las prácticas operativas con un segundo simulacro en otra zona del estado.