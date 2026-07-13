Marina llega a Venezuela con 388.42 toneladas de ayuda humanitaria

Con un cargamento de 388.42 toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela, afectada por los terremotos de magnitud 7.1 y 7.5 del pasado 24 de junio, tres buques de la Secretaría de Marina-Armada de México (Marina) arribaron al puerto de La Guaira.

La dependencia informó este lunes de los Buques de Apoyo Logístico ARM "Isla Holbox" (BAL-02) y ARM "Huasteco" (AMP-01) arribaron al puerto de esa ciudad, culminando una travesía de aproximadamente ocho días a través del mar Caribe, que inició en el Puerto de Veracruz.

Junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se informó que en los buques viajaron con integrantes de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México con el objetivo de participarán en las labores de desembarque e instalación de capacidades para contribuir a la recuperación de las zonas afectadas.

La Semar detalló que con esta misión se cumplen las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte del compromiso de México con la cooperación internacional y la asistencia humanitaria a los pueblos que enfrentan los efectos de fenómenos naturales.

Los tres buques de la Armada recorrieron aproximadamente mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de 3 mil 600 kilómetros, con aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388.42 toneladas integradas por alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras con capacidad para producir mil litros de agua purificada por hora cada una.

La Marina indicó que 100 elementos de las Brigadas de Respuesta a Emergencias (BRE) de la Armada de México participarán en las maniobras de desembarque, instalación y puesta en operación de las plantas potabilizadoras, así como en las actividades de organización y distribución de la ayuda humanitaria, en coordinación con las autoridades venezolana.

La Marina indicó que aunque la emergencia ha sido superada, de acuerdo con el Plan Marina, los trabajos de recuperación continúan siendo fundamentales para restablecer servicios esenciales y contribuir al bienestar de la población afectada.