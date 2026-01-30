¿El ladrón del año? Sujeto queda atrapado en hoyo antes de escapar con el botín en Puebla

Un joven ladrón protagonizó un insólito hecho en la ciudad de Puebla, luego de quedar atrapado en un boquete que él mismo había hecho en la pared de una fábrica para intentar sustraer tubos.

De acuerdo con los reportes, el joven perforó la pared con la intención de usar el hueco como entrada y salida para cometer el robo. Sin embargo, al intentar escapar, quedó atorado y permaneció atrapado por más de seis horas.

Descubren a ladrón atorado en un hoyo

Fueron los dueños del establecimiento quienes, al llegar al lugar, encontraron al ladrón atrapado en el boquete. De inmediato dieron aviso a la policía, que acudió para realizar la detención. Las imágenes del hecho comenzaron a circular en redes sociales, generando comentarios de incredulidad y burla por la falta de pericia del joven.

El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la improvisación y la inexperiencia pueden frustrar un intento de robo, incluso antes de que el delincuente logre sustraer algún objeto.

Reacción en redes sociales

Las fotografías y videos del ladrón atorado se compartieron ampliamente en plataformas digitales, donde usuarios ironizaron sobre la situación y destacaron la torpeza del protagonista. Más allá de la anécdota, las publicaciones también fueron utilizadas para alertar a los vecinos sobre la importancia de cuidar sus propiedades, especialmente en una zona donde existen varios establecimientos dedicados a la venta de material de construcción.

El hecho se suma a una serie de incidentes relacionados con la delincuencia en Puebla, donde las autoridades han reforzado operativos de vigilancia en colonias con alta incidencia delictiva. La colonia Jardines de la Resurrección ha sido señalada en diversas ocasiones por vecinos como un punto vulnerable, debido a la presencia de bodegas y fábricas que suelen ser blanco de robos.

Cifras oficiales sobre robos en Puebla

El robo continúa siendo el delito más frecuente en Puebla y uno de los principales factores que alimentan la percepción de inseguridad en la entidad. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 8,300 denuncias por robo en sus distintas modalidades, lo que confirma que este delito afecta de manera cotidiana a la población.

Entre enero y noviembre de 2025, Puebla acumuló más de 75,562 delitos del fuero común, con un promedio de 226 denuncias diarias. La entidad se posicionó en el sexto lugar nacional en incidencia delictiva, reflejando la gravedad del problema y la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad pública.

Los asaltos en vía pública, el robo de vehículos y el robo a casa habitación son los más comunes, mientras que el robo de hidrocarburos, vinculado al “huachicol”, sigue siendo un problema estructural en municipios como Tepeaca y Acajete.