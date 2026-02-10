Amplía Gobierno de México infraestructura en bachilleratos y universidades: Mario Delgado

El Gobierno de México impulsa 202 acciones para fortalecer la infraestructura educativa en los niveles de Educación Media Superior y Superior, con el objetivo de ampliar la cobertura, garantizar el derecho a la educación y generar condiciones dignas de aprendizaje para las y los jóvenes del país, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Al destacar que estas acciones se alinean a los principios de la Nueva Escuela Mexicana, el titular de la SEP señaló que durante 2025, y en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se avanzó en la construcción de 20 nuevos planteles de bachillerato, de los cuales 14 ya fueron concluidos y seis más se finalizarán en febrero de 2026.

Subrayó que este ritmo de edificación supera al registrado en gobiernos neoliberales durante 30 años y refleja el compromiso de la administración con la expansión de la educación pública.

Para 2026, Delgado Carrillo informó que se construirán 20 nuevos bachilleratos tecnológicos, se realizarán 52 ampliaciones en 31 entidades federativas y se crearán 130 Ciberbachilleratos, lo que permitirá generar 65 mil 400 nuevos espacios educativos en todo el país.

Añadió que estas acciones se complementan con la reconversión de secundarias a bachilleratos y la implementación del sistema modular, estrategias que facilitan el retorno de estudiantes al Sistema Educativo Nacional y fortalecen la permanencia escolar mediante una formación integral con enfoque científico, humanista, cultural y físico.

Asimismo, destacó que el Gobierno de México construye 17 bachilleratos tecnológicos en 11 entidades, con los cuales se busca atender a más de 18 mil estudiantes, quienes contarán con espacios nuevos, equipados y cercanos a sus comunidades.

En Educación Media Superior, donde actualmente están inscritos más de 5.5 millones de jóvenes, el secretario señaló que se han actualizado planes y programas de estudio, además de incorporar 14 nuevas carreras al Bachillerato Nacional, alineadas al desarrollo regional y nacional y a las necesidades sociales y productivas del país.

Respecto a la Educación Superior, Mario Delgado informó que la Universidad Nacional Rosario Castellanos contará con nueve unidades académicas ubicadas en Tijuana, Baja California; Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí; Naucalpan, Chalco y Chimalhuacán, Estado de México; Ciudad de México; Teolocholco, Tlaxcala; Comitán, Chiapas; y Kanasín, Yucatán.

Precisó que estas unidades ofrecerán 36 licenciaturas, cinco especialidades, siete maestrías, 15 posgrados y tres doctorados, diseñados para atender las necesidades de formación profesional y de investigación del país.

Sobre las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, destacó que actualmente operan 215 sedes en todo el país, con una matrícula de 85 mil estudiantes, atendidos por mil 652 docentes y con 10 mil 589 egresados titulados.

Añadió que las nuevas sedes se ubicarán en comunidades de alta marginación en Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, con el objetivo de alcanzar 300 sedes al final de la administración.

Finalmente, el titular de la SEP aseguró que estas acciones impulsan un desarrollo más equitativo y competitivo, al tiempo que garantizan la inclusión de las comunidades más vulnerables, reafirmando el compromiso del Gobierno de México con una educación pública, gratuita y de calidad.

«pev»