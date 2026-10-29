Buscan frenar la plaga de lirio; 4.2 km de barreras en la presa Endhó

TULA DE ALLENDE, Hidalgo.- Iniciarán esta semana los trabajos de instalación de barreras de contención en la presa Endhó, en Hidalgo, con el propósito de delimitar las zonas cubiertas por lirio acuático y facilitar las labores de extracción de esta planta, así como las acciones para controlar la reproducción del mosco Culex.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que al embalse llegaron 2 mil 100 metros de barrera tipo cortina y otros 2 mil 100 metros de tipo boya, materiales que permitirán concentrar la vegetación para retirarla con maquinaria y, al mimso tiempo, focalizar las jornadas de fumigación

Mayela Godínez Alarcón, gerente de Planificación Hídrica del organismo federal, indicó que estas acciones forman parte del Plan Maestro de Recuperación de la presa, que contempla la incorporación de embarcaciones especializadas para ampliar la capacidad de retiro del lirio.

De manera paralela, se realizan adecuaciones en las zonas de descarga y maniobras para facilitar el acceso y la operación de dichas embarcaciones.

La Conagua detalló que entre el 1 de mayo y el 24 de octubre se efectuaron siete jornadas de fumigación en el embalse para combatir las larvas del mosco Culex. En ese mismo periodo, se retiraron 163 mil 730 metros cúbicos de lirio acuático.