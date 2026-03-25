¿Juicio a menores? Sheinbaum pide abrir debate tras ataque en prepa de Michoacán

Después del asesinato de dos maestras por un alumno de preparatoria en Michoacán, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió abrir el debate sobre la necesidad de que se juzgue a menores que incurren en delitos como adultos criminales.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria, fue consultada sobre el caso de Osmar, quien tenía simpatías por la ideología "incel" y su postura previa de llevar a discusión nacional modificar el marco legal para que un menor que cometa crímenes pueda ser juzgado como adulto.

No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo. El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. Uno la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga, todo parece indicar que ya había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando y toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable", opinó.

Preparatoria Makárenko explicó que el adolescente que mató a dos maestras no se presentó este martes a clases: “sólo ingresó y realizó lo sucedido en recepción”. Foto: Especial

La jefa del Ejecutivo calificó este caso como “doloroso” por la muerte de las docentes al haber sido un objetivo del adolescente de 15 años, quien llevó un fusil de asalto AR-15 a su escuela para asesinarlas.

La primera presidenta del país, expresó el deseo de que este sea un hecho aislado y no se repita en el país. Sin embargo, aclaró que se analiza si existen similitudes con otros casos recientes de violencia entre jóvenes en México, en referencia con el caso de Lex Ashton, joven asesino en el CCH Sur.

Hay una situación diferente pero que se dio en México de un joven que mata a otro joven en el CCH Sur, y hay que ver si hay similitudes o no hay similitudes en estos casos relacionados con la situación por lo menos social o psicológica que enfrentan estos”, expuso.

Por último, la jefa de Estado reiteró la organización de un plan de salud mental para alumnos de secundaria y nivel bachillerato, con la finalidad de capacitar a los maestros, la contratación de personal especializado, guías para maestros, alumnos, padres de familia.

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fdm