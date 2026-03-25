Semar realiza ejercicios navales en Cabo San Lucas

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) realizaron diferentes ejercicios de maniobras navales con las unidades de superficie en la Bahía de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Durante la realización de los ejercicios navales, participaron unidades de superficie de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Los Cabos, así como dos patrullas interceptoras y una embarcación de respuesta inmediata.

Las maniobras se dieron con unidades de superficie en la Bahía de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Cortesía

Estas actividades forman parte del adiestramiento permanente que realiza la Armada de México para garantizar el ejercicio del Poder Naval de la Federación y para que sus integrantes se encuentren capacitados para salvaguardar la vida humana en la mar.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina fortalece su compromiso institucional como una institución de vanguardia, con capacidades para proteger de manera efectiva los Intereses Marítimos Nacionales, garantizando la soberanía nacional, impulsando el desarrollo del país, velando por la integridad de las personas y costas mexicanas.

fdm