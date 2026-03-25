México mantendrá acuerdo de médicos cubanos; “nos ayuda mucho”, dice Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este miércoles que su Gobierno mantendrá el acuerdo con Cuba que permite la presencia de miles de médicos cubanos en el país, en un contexto de presión internacional y críticas desde Estados Unidos.

Nosotros tenemos un muy buen acuerdo que además nos ayuda mucho”, afirmó la mandataria, al descartar que México ceda a presiones diplomáticas para cancelar el programa.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado las brigadas médicas cubanas como un esquema que podría implicar trabajo forzado y servir como mecanismo de recopilación de inteligencia en los países donde operan.

Washington ha reforzado esta postura mediante restricciones de visado a funcionarios cubanos vinculados al programa, al considerar que estas misiones representan una fuente clave de ingresos para el Gobierno de la isla.

Modelo clave para la economía cubana

Las brigadas médicas internacionales constituyen una de las principales fuentes de divisas para Cuba. De acuerdo con datos oficiales, el país mantiene más de 24 mil profesionales de la salud en 56 países, especialmente en América Latina y África.

Más de 13 mil médicos se concentran en Venezuela, en un esquema de cooperación que incluye el suministro de petróleo. Además, el programa genera entre 6 mil y 8 mil millones de dólares anuales, según el Informe sobre Trata de Personas 2024 del Departamento de Estado estadounidense.

La Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba estima que las exportaciones de servicios profesionales representaron más del 40% de los ingresos externos entre 2018 y 2020.

Según el medio independiente 14ymedio, más de 3,100 médicos cubanos trabajan actualmente en territorio mexicano, principalmente en zonas con déficit de personal sanitario.

El alcance del programa se amplió tras la pandemia de covid 19 mediante las Brigadas Henry Reeve, creadas en 2005 para atender desastres naturales y emergencias sanitarias, lo que consolidó su presencia global.

Más de 13 mil médicos se concentran en Venezuela, en un esquema de cooperación que incluye el suministro de petróleo. Cuartoscuro: Michael Balam Chan

Presión diplomática y ruptura regional

Desde inicios de 2026, países como Guatemala, Guyana, Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas han optado por poner fin a sus acuerdos con las brigadas cubanas, en medio de crecientes tensiones geopolíticas.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a Estados Unidos de ejercer “presión y chantaje” para aislar este modelo de cooperación.

Organizaciones como Prisoners Defenders han denunciado que el Gobierno cubano retiene hasta el 85% del salario pagado por los países receptores y limita la libertad de los trabajadores.

El Departamento de Estado sostiene que los médicos que abandonan las misiones son considerados “desertores”, lo que implica sanciones como la prohibición de regresar a Cuba durante ocho años. Solo en 2021, cerca de 40 mil trabajadores fueron afectados por estas medidas.

Polémica en Honduras por perfil de brigadas

El programa también ha generado controversia en Honduras, donde autoridades denunciaron irregularidades en la composición del personal enviado.

En una “revisión minuciosa” de los recursos del Estado, se encontraron electricistas y también “enfermeras auxiliares y enfermeras profesionales”, cuando el Gobierno se supone que había desembolsado 6,604,800 dólares por especialistas, de acuerdo con el diario 14ymedio.

En el acuerdo firmado en febrero de 2024 en la Casa Presidencial por la entonces ministra de Salud de Honduras, Carla Paredes, y el embajador de Cuba en Tegucigalpa, Juan Roberto Loforte, se establecía, en efecto, el envío de cirujanos, ortopedas, neurocirujanos, cirujanos vasculares, cirujanos oncólogos, internistas, pediatras, epidemiólogos, médicos de familia y pediatras neurólogos.

Por mandato estábamos obligados a garantizar la vivienda y el transporte”, recordó Midence. Del fondo del estado también salía “su pasaje aéreo”, incluso, “vacaciones”. “Si querían llevar equipaje extra, se les pagaban los 20 kilos de más”, agregó.

El viceministro de Salud, Ángel Eduardo Midence, afirmó que algunos integrantes no contaban con especialidades médicas, pese a recibir salarios de hasta 1,600 dólares mensuales.

La Embajada de Cuba rechazó estas acusaciones, señalando que se trata de interpretaciones erróneas sobre los perfiles profesionales.

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