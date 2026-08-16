Juez federal vinculó a proceso a “El Pepón”

Un juez federal de control vinculó a proceso a Erick Adrián “N”, alias “El Pepón”, a quien se le imputaron los delitos de portación de armas de fuego; posesión de cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; alterar un arma de fuego en sus medios de identificación y posesión de narcótico con fines de comercio.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los elementos de prueba, para valoración del juzgador, fueron presentados por el Ministerio Público Federal (MPF) adscrito a la Fiscalía Federal en el estado de Baja California, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Se indicó que el Juez Federal de Control también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la que se cumplirá el tiempo que dure el proceso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada.

Por su parte, el MPF recibió un plazo de cuatro meses para presentar el cierre de la investigación complementaria en contra de “El Pepón”.

De acuerdo con los antecedentes de este caso, “El Pepón” fue detenido en la colonia Maneadero Parte Alta, en la ciudad de Ensenada, por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Al momento de su captura, “El Pepón” se encontraba en posesión de cuatro armas de fuego largas y una corta; 13 cargadores, 59 cartuchos, un radio, cinco kilos 29 gramos de metanfetamina, 17 miligramos de mariguana, una báscula, dos chalecos y seis placas balísticas.