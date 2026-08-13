‘El Vikingo’... boxeador del Canelo Team al CJNG y cercano al 'R-2'

Durante años, Christian Martín Medina García construyó su vida alrededor del boxeo. En el ring era conocido como “El Vikingo” y había conseguido abrirse camino como profesional, con un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate.

Cristian Medina comenzó su trayectoria en el boxeo amateur en Michoacán, donde consiguió dos campeonatos estatales antes de dar el salto al profesionalismo. Su debut como pugilista profesional ocurrió en junio de 2021, durante una función celebrada en El Salto, Jalisco.

Dentro de su formación deportiva, Medina contó con la preparación de Rigoberto Álvarez, exboxeador y hermano de Saúl “Canelo” Álvarez, uno de los principales referentes del boxeo mexicano.

Su última pelea ocurrió en mayo de 2025. Después vino el silencio sobre los cuadriláteros.

Más de un año después, su nombre volvió a aparecer, pero esta vez lejos de los gimnasios y las funciones de boxeo. El 7 de agosto fue detenido en Tiamba, municipio de Uruapan, Michoacán, junto con un grupo de hombres armados, cuando presuntamente realizaba labores de extorsión contra productores de aguacate.

De acuerdo con las autoridades de Michoacán, el joven boxeador habría terminado vinculado con una célula identificada como “Los R’s”, relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La historia que ahora reconstruyen las autoridades tiene como escenario una de las regiones donde el crimen organizado y la actividad aguacatera mantienen una disputa constante por el control de las extorsiones.

Del gimnasio al territorio del CJNG

Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, informó que Medina García se encuentra en prisión preventiva oficiosa y fue vinculado a proceso por el delito de extorsión.

Según la versión de las autoridades, durante su entrevista con elementos de la Guardia Civil, “El Vikingo” habría reconocido que mantenía comunicación directa y estaba bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, “El R-2”.

“El R-2” es señalado como hermano de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R-1”, detenido el 30 de julio en Atotonilco El Grande, Jalisco. Las autoridades lo identifican como presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Cruz Medina explicó que el boxeador presuntamente no habría ocupado un lugar operativo cualquiera dentro de la estructura.

Presuntamente mantenía una relación cercana con el R-2 y otros integrantes del grupo delincuencial de la zona; habría desempeñado funciones de enlace de relaciones públicas para dicha estructura, relacionadas con productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares”, señaló el secretario.

La expresión “relaciones públicas” adquiere un significado distinto cuando aparece dentro de una investigación por extorsión. De acuerdo con la autoridad estatal, ese supuesto papel habría colocado al boxeador en contacto con algunos de los sectores económicos de la región.

“El Vikingo” habría reconocido que mantenía comunicación directa y estaba bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, “El R-2”. Especial

Un boxeador profesional que dejó de pelear

La paradoja fue subrayada por el propio secretario de Seguridad de Michoacán.

Cruz Medina reconoció que “El Vikingo” tenía una carrera deportiva y lamentó que, de acuerdo con las investigaciones, hubiera terminado relacionado con actividades delictivas.

A través de la entrevista, nos comenta que él es boxeador profesional, es su actividad, perteneciendo a un club deportivo muy importante en el estado de Jalisco”, explicó.

El funcionario agregó que, desde su perspectiva, el boxeador “no tenía la necesidad para estar delinquiendo” debido a su trayectoria deportiva.

Los registros públicos de boxeo consultados identifican a Christian Martin Medina Garcia como un peleador profesional con marca de 8-3-1. Su debut ocurrió en junio de 2021 y su último combate registrado fue el 10 de mayo de 2025.

Su carrera, sin embargo, quedó en pausa.

Y fue durante ese periodo de inactividad cuando, según las autoridades, habría comenzado a desempeñar funciones para la organización criminal.

¿Cómo fue reclutado “El Vikingo”?

La información oficial disponible hasta ahora no detalla públicamente un proceso específico de reclutamiento: no se ha establecido cuándo ocurrió, quién lo habría incorporado inicialmente ni bajo qué condiciones.

Lo que sí sostienen las autoridades es que existía una relación entre “El Vikingo” y “El R-2”, y que el boxeador habría desempeñado funciones de enlace con productores de aguacate, comerciantes y propietarios de bares.

Por ello, más que hablar de un reclutamiento plenamente documentado, el caso permite observar el presunto tránsito de un deportista profesional hacia una estructura dedicada a la extorsión.

También es importante distinguir entre los señalamientos de las autoridades y una sentencia definitiva. Medina García se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva, por lo que las acusaciones deberán ser acreditadas durante el procedimiento judicial.

La disputa por los aguacates

La detención ocurrió en un momento particularmente sensible para la industria aguacatera de Michoacán.

El 5 de agosto, autoridades de Estados Unidos ordenaron suspender la certificación y exportación de aguacate michoacano en una zona del estado después de que inspectores estadounidenses recibieran una presunta amenaza telefónica atribuida al crimen organizado.

El episodio afectó al llamado Valle Esmeralda, integrado por Los Reyes, Peribán, Tocumbo, Tingüindín y Cotija, municipios ubicados en una zona estratégica cercana a los límites con Jalisco.

La tensión se relaciona también con la disputa entre grupos criminales por el control de las extorsiones a productores.

Entre los antecedentes se encuentra la captura de Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes, organización que mantiene una disputa con el CJNG por el control de actividades ilícitas relacionadas con productores de aguacate.