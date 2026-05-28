Juez federal absuelve a Roberto Borge del delito de delincuencia organizada

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, obtuvo una resolución favorable en uno de los procesos penales promovidos en su contra por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que un juez federal lo absolviera del delito de delincuencia organizada.

La determinación judicial abre la posibilidad de que el exmandatario estatal abandone el Centro Federal de Rehabilitación Sicosocial (Ceferepsi), ubicado en Morelos, donde permanece recluido desde 2017. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una confirmación oficial sobre la fecha en que podría concretarse su salida del penal.

Pese a la absolución, Borge Angulo aún enfrenta una sentencia relacionada con una causa por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dicho proceso fue resuelto en 2023 y derivó en la imposición de la medida de prisión domiciliaria, beneficio que podrá hacer efectivo una vez que su equipo jurídico concluya los trámites correspondientes ante las autoridades competentes.

La legislación vigente contempla la posibilidad de que las personas procesadas o sentenciadas por lavado de dinero accedan al arresto domiciliario bajo determinadas condiciones, situación distinta a la prevista para los casos de delincuencia organizada. En este contexto, el exgobernador podría cumplir la medida cautelar en Cozumel o en alguna otra residencia ubicada en el centro del país.

Hasta ahora, la defensa del exmandatario no ha dado a conocer detalles sobre el lugar donde se cumpliría la prisión domiciliaria ni sobre los pasos legales que seguirá tras la resolución judicial.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Benito Juárez, la audiencia relacionada con el delito de delincuencia organizada se llevó a cabo este jueves 28 de mayo a las 13:00 horas. Durante dicha diligencia, el juez federal dictó la absolución a favor de Borge Angulo en esa causa penal.

La resolución representa un nuevo capítulo en la situación jurídica del exgobernador quintanarroense, quien ha enfrentado diversos procesos judiciales desde su detención y extradición a México.