Jueces solicitan a presidenta audiencia para destrabar indemnizaciones

Debido a que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) no atiende sus peticiones, magistrados y jueces que fueron retirados de su cargo, tras la Reforma Judicial de 2024, solicitaron audiencia a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se resuelva el pago de sus indemnizaciones y pensiones.

Agrupados como el Colectivo Artículo Décimo Transitorio, más de 200 magistrados y jueces, responsabilizan a Néstor Vargas, quien fuera consejero jurídico de la presidenta, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de no atender sus peticiones.

“Se solicita su audiencia porque, sin motivo ni justificación, el OAJ del PJF, presidido por Néstor Vargas Solano, ha hecho caso omiso a numerosas peticiones de nuestra parte para que se acate la norma constitucional y se paguen las indemnizaciones y pensiones complementarias a las que tenemos derecho”, explicaron en una carta los juzgadores.

"Señora presidenta, nos dirigimos a usted, más de 200 titulares en retiro, en nuestro carácter de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces Federales, que fuimos cesados en nuestro encargo con motivo de la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación de 16 de septiembre de 2024, para solicitar su intervención y se nos brinde audiencia para abordar el tema relativo a la omisión de pago del derecho a la indemnización y pensión complementaria previsto a nuestro favor en el artículo Décimo Transitorio de dicha reforma", solicitaron los ex trabajadores del PJF.