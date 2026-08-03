Al ver los estados financieros de CFE y Pemex queda claro que la estrategia seguida por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Energía, encabezada por Luz Elena González, está comenzando a dar resultados.

La empresa eléctrica que dirige Emilia Calleja ha logrado recuperar la salud financiera a través de las acciones que ha tomado su director financiero, Eugenio Amador, que ha sido reconocida por las calificadoras de valores que le dan la máxima probabilidad de pago oportuno de sus deudas. La estrategia coordinada con la Secretaría de Hacienda es la correcta, a pesar de que algunos, a los que les gusta buscarle tres pies al gato, como dirían por ahí, la critiquen. Están aumentando los plazos de vencimiento de la deuda y disminuyendo la de corto plazo. Como bien señala el Padre del Análisis Superior, no existen las políticas económicas de izquierda o derecha, sólo existen las que funcionan y las que no. Con la deuda pública la medida adecuada es alargar el plazo de vencimiento, con lo que disminuye el peso financiero, ya que se va cubriendo con el crecimiento económico.

La semana pasada la Secretaría de Hacienda informó que había disminuido a 51% el porcentaje entre deuda y PIB. Si CFE baja la deuda de corto plazo está haciendo lo correcto, no sólo desde el punto de vista financiero, sino para poder aplicar planes y programas dentro de CFE. Calleja está usando la libertad financiera para un cambio fundamental. De entrada, se conciben como lo que siempre deberían haber sido: una empresa pública de servicio, no como un monopolio del Estado. La directora tiene una gran experiencia en la parte que se podría denominar como industrial de CFE y ahora se está concentrando en la calidad y oportunidad del servicio.

El PAS lo explica: CFE, durante la dirección de Manuel Bartlett, fue concebida como un ente del Estado, no como una empresa que debe atender absolutamente a todos los mexicanos. Esto se traduce en que la directora y su equipo les dan la misma prioridad a cuestiones técnicas como al servicio a los clientes. Adicionalmente, ha logrado enfocarse hacia temas fundamentales. Las inversiones que están realizando en distribución, que son obligación del gobierno, así como la atención de los llamados picos de verano son la prioridad de la dirección de CFE. La meta es disminuir las interrupciones del servicio y, en caso de darse, que la reacción de la empresa sea sustancialmente más rápida.

REMATE PETROLERO

En el caso de Pemex la situación está cambiando muy rápidamente con la llegada de Juan Carlos Carpio. Desde el primer día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el ahora director de la petrolera se encargó de manera coordinada con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Edgar Amador, de la corrección financiera.

Los estados financieros presentados la semana pasada demuestran que desde el punto de vista operativo han venido corrigiendo lo que no estaba funcionando durante la administración de Víctor Rodríguez, por lo que hay mucho por hacer. Hay quienes ponen especial énfasis en que sigue el robo de combustible, que durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador explotó como una industria delictiva de alcances no solo internacionales sino en las más altas capas del país; sin embargo, la realidad es que se trata de una lucha que ciertamente se está dando en coordinación con la SSPC, encabezada por Omar García Harfuch.

De los resultados de Pemex debe destacarse que la situación financiera, en general, sigue mejorando y que la operación está comenzando a retomar buen camino.

REMATE CONSTATADO

El PAS ya le había anticipado que Eduardo Osuna sería nombrado presidente de BBVA México en un tiempo perfecto de Dios en la vida de un hombre que ha sido un gran operador de la banca. Para José Luis Elechiguerra, quien a partir del 1 de septiembre tomará la dirección de BBVA México, el reto será llenar el puesto de un GOAT de la banca en México. Durante la dirección de Osuna el banco no únicamente siguió siendo el más grande del país, sino que amplió su liderazgo en prácticamente todos los rubros. Gran parte de su éxito fue la cercanía a todos los ámbitos de la operación del banco y eso ha sido la clave. Perderlo sería dejar la ventaja.

REMATE RIDÍCULO

A esta presidencia de la ABM se le han ocurrido unas ideas particulares, por decir lo menos, para promover la reducción financiera. Una campaña en redes sociales para, según ellos, acercarse a la gente que no dicen que son ni qué hacen, pero que lo sigas en redes para que te enteres quiénes son. ¿Realmente suponen que la gente se va interesar en ellos por una publicación así? Otra de las ideas particulares, por decir lo menos, de la asociación que dirige Regina García Cuéllar es organizar un evento de finanzas personales en las cuales el tema es la inteligencia artificial. ¿Realmente creen que eso impulsará la bancarización?