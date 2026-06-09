Sheinbaum analiza con J.P. Morgan solidez económica de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversó con Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, empresa líder global en servicios financieros, con quien coincidió sobre la solidez de economía nacional y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.

Mediante su cuenta oficial de X, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, informó sobre el encuentro con el representante del banco, el cual está especializado en banca corporativa y de inversión; banca comercial; gestión de activos y banca privada.

“En Palacio Nacional recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial.

Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, refirió.

Durante este encuentro, los temas centrales de la agenda fueron la economía mexicana, ambos analizaron las perspectivas de desarrollo favorables y la solidez macroeconómica actual del país.

Además del comercio bilateral en el marco de la agenda comercial de Norteamérica.

Anteriormente, la administración de la jefa del Ejecutivo ya había establecido puentes con directivos globales de J.P. Morgan a través de la Secretaría de Hacienda para incentivar la inversión extranjera directa en el país.