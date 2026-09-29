'Polo' deja saldo blanco en Baja California Sur; autoridades evaluarán hoy daños materiales

En el marco de la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reveló que el huracán Polo dejó saldo blanco tras su paso por la entidad.

A través de un enlace con Palacio Nacional, el mandatario estatal señaló que no se reportaron pérdidas humanas en los municipios que estuvieron bajo mayor amenaza por el fenómeno meteorológico, particularmente Comondú, Loreto y Mulegé.

El saldo es blanco, presidenta”, afirmó Castro Cosío al informar sobre la situación en el estado y destacar la respuesta de la población ante las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

El gobernador explicó que aproximadamente 700 personas fueron trasladadas a refugios temporales ante el riesgo generado por el huracán y aseguró que todas recibieron atención durante el paso del fenómeno.

No tuvimos mayores problemas para atender a toda la gente que quiso refugiarse. Se refugiaron alrededor de 700 personas y todas han sido atendidas”, señaló durante la conferencia.

Alistan regreso de refugiados a sus hogares

Como parte de la fase posterior al paso de Polo, las autoridades estatales y federales informaron que hoy comenzará el retorno de las personas que permanecieron en los refugios temporales, una vez que las condiciones permitan hacerlo de manera segura.

La estrategia contempla mantener la vigilancia en las zonas que pudieron registrar inundaciones, afectaciones en caminos, cortes de servicios y daños en viviendas o infraestructura antes de autorizar plenamente el regreso de la población.

Este martes comenzará el retorno de las personas que permanecieron en los refugios temporales, Cuartoscuro

Hoy se evaluarán daños

Aunque el saldo preliminar es blanco en cuanto a vidas humanas, las autoridades advirtieron que la emergencia no concluye con el alejamiento del huracán, pues durante este martes se realizará una evaluación de las posibles afectaciones materiales.

Los recorridos permitirán determinar el estado de viviendas, carreteras, caminos rurales, infraestructura hidráulica y eléctrica, además de identificar comunidades que pudieran haber quedado incomunicadas por las lluvias o escurrimientos.

La revisión será particularmente importante en las zonas de Comondú, Loreto y Mulegé, municipios que estuvieron directamente expuestos a los efectos de Polo.

Durante la preparación para el impacto, el gobierno federal había desplegado personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Protección Civil y dependencias relacionadas con infraestructura, agua, electricidad y salud. La Comisión Federal de Electricidad también había colocado personal en puntos estratégicos para atender posibles interrupciones del suministro.