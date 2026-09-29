Polo desborda las costas de Baja California Sur; toca tierra como categoría 2

El mar se desbordó ayer en Puerto San Carlos, Baja California Sur, debido a los efectos del huracán Polo, que ayer tocó tierra en las inmediaciones de Las Barrancas, en el municipio de Comondú, como un ciclón categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson.

Por la noche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que los vientos, lluvias, oleaje y posibles trombas marinas se intensificarían en las próximas horas, lo que anticipa posibles deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las zonas bajas de ese estado.

Las autoridades colocaron la mañana de ayer un bordo de arena para tratar de contener la fuerza del mar y evitar inundaciones en las zonas bajas de Puerto San Carlos, pero el alto oleaje abrió un bloque en cuestión de minutos.

Baja California Sur Ángel Galeana

Las casas de la región, la mayoría construidas a base de madera y lámina, empezaron a inundarse rápidamente, por lo que sus habitantes se trasladaron a albergues o a casas de familiares.

En Ciudad Constitución, ubicada a 60 kilómetros de la cabecera municipal de Comondú, todas las actividades se paralizaron desde la tarde. Centros comerciales, tiendas de autoservicio, transporte público, farmacias, restaurantes y gasolineras dejaron de funcionar ante el llamado que hicieron las autoridades para reducir la movilidad.

Protección Civil de Baja California Sur señaló que Polo ha sido un ciclón atípico, toda vez que esperaban mayores lluvias previo a que tocara tierra.

Aproximadamente a las 20:00 horas de ayer se registraron las primeras tormentas y rachas de viento, que fueron incrementado con el paso de las horas.

Hasta el cierre de esta edición, el SMN informó que el huracán había tocado tierra alrededor de la medianoche con vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de aproximadamente 205 kilómetros por hora.

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La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, indicó que Polo impactará dos veces el territorio mexicano, por lo que llamó a la población de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto –donde se prevén las mayores afectaciones– a permanecer bajo resguardo absoluto y evitar salir hasta que las autoridades indiquen que existen condiciones seguras.

Según la dependencia a su cargo, hasta ayer por la noche existía una alerta roja por el paso del ciclón en Baja California Sur, así como una alerta naranja para las regiones norte y sur del mencionado estado y las zonas sur y oeste de Sonora.

Tras tocar tierra, se espera que Polo se adentre en el golfo de California para impactar por segunda ocasión en Sonora.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la población estar atenta a los avisos que se den a través de los canales oficiales.

Colima Especiales

“Vamos a estar en contacto con Protección Civil, el gobierno del estado de Baja California y a informar todos los días en la mañanera para poder dar a conocer los impactos, las previsiones que tiene que tomar la población, particularmente en este momento en el municipio de Comondú”, expuso la mandataria federal.

Sheinbaum también insistió en que para octubre se tendrá en operación una alerta que permitirá recibir avisos de emergencia por tormenta en las costas del Pacífico.

· 250 milímetros de lluvia podrían caer en Baja California Sur a consecuencia del impacto del huracán Polo.

· 190 kilómetros por hora podrían registrar los vientos en dicho estado, así como rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

· 10 metros podrían alcanzar las olas durante el paso del ciclón, por lo que las costas están cerradas a la navegación.

Defensa aplica Plan DN-III-E en BCS

Ante los efectos de Polo en Baja California Sur, la Secretaría de la Defensa Nacional dispuso 2 mil 189 elementos para la aplicación del Plan DN-III-E a fin de brindar atención a la población y a las comunidades que pudieran resultar afectadas por el fenómeno meteorológico.

Las comandancias de la Segunda Región y Tercera Zona militares desplegaron mil 689 integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con especial atención para el municipio de Comondú, en Baja California Sur.

Adicionalmente, 500 elementos se encuentran en Tijuana, Baja California, como refuerzo de estas tropas, indicó la dependencia federal.

A la par de reuniones de coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, el personal militar realiza recorridos por ríos, arroyos y caminos que podrían representar un riesgo para las comunidades.

En localidades vulnerables se realizan acciones de perifoneo preventivo para informar sobre medidas de autoprotección, rutas de evacuación y la ubicación de refugios temporales.

El componente terrestre cuenta con un grupo de ingenieros, cinco células de sanidad, de intendencia, de transmisiones: seis binomios canófilos, una cocina móvil, una planta potabilizadora, una torre de iluminación y dos camiones de volteo.

Del mismo modo están a disposición 11 mil 465 despensas, 13 mil 890 canastas alimentarias y un millón 959 mil 683 litros de agua embotellada.

La Defensa indicó que, en caso de que las afectaciones sean muy graves, se cuenta con 15 mil 448 paquetes de enseres integrados por seis artículos: una estufa, un colchón, un refrigerador, un ventilador, una licuadora y un juego de batería de cocina.

Baja California Sur AFP

Lluvias afectan a otros estados

Las tormentas registradas ayer en Chihuahua dañaron 23 escuelas en Ciudad Juárez, lo que provocó la suspensión de clases para prevenir posibles daños a los alumnos, informó ayer el gobierno estatal.

En total, 36 planteles educativos presentaron algún tipo de afectación derivada de las lluvias, de acuerdo con una evaluación realizada por la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua.

Por su parte, las autoridades en Coahuila advirtieron sobre la posibilidad de lluvias e intervalos de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas debido a la presencia de canales de baja presión e inestabilidad atmosférica sobre el interior del país.

Una fuerte tormenta sorprendió la mañana de ayer a los habitantes de Manzanillo, Colima, y provocó encharcamientos en distintos puntos, anegaciones de algunas viviendas y el desplazamiento de vehículos debido a la fuerza de las corrientes.

La intensidad de las precipitaciones generó complicaciones para la movilidad, por lo que Protección Civil pidió a la población evitar salir si no era estrictamente necesario.

La dependencia informó que también atendió reportes derivados de las condiciones climatológicas, por lo que pidió a la población mantener la calma.

Cientos de personas quedaron varadas tanto en vehículos como en sitios en donde se tuvieron que resguardar, ya que las calles se llenaron de agua.

Las inclemencias climáticas también dejaron precipitaciones en el puerto de Veracruz, donde una persona perdió la vida tras el derrumbe de una parte de su domicilio.

Finalmente, la Conagua informo que, debido a la tormenta tropical Rachel, se esperaban tormentas con intervalos de chubascos y posibles descargas eléctricas en el estado de Guerrero.

Hasta la medianoche, el fenómeno se localizaba 485 kilómetros al oeste-suroeste de Acapulco y 505 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima.

Con información de Ángel Galeana, Jimena Campuzano, Arturo Páramo, David Vicenteño, Abraham Acosta, Carlos Coria, Alma Gudiño, Lourdes López y Rolando Aguilar