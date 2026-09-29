Huracán ‘Polo’ tocará tierra cerca de Guaymas como categoría 1; piden a población resguardarse

El huracán Polo mantiene su desplazamiento hacia las costas de Sonora y se prevé que toque tierra en las inmediaciones de Guaymas durante la mañana de este martes, como categoría 1, informó Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, durante la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el reporte presentado en el Salón Tesorería en Palacio Nacional, el fenómeno meteorológico continúa avanzando hacia el noroeste después de haber impactado durante la madrugada en Baja California Sur.

Velázquez Alzúa señaló que, tras su paso por Baja California Sur, Polo dejó saldo blanco, aunque sí se registraron afectaciones materiales, principalmente relacionadas con la caída de árboles y daños en el cableado eléctrico.

Polo avanza hacia Sonora

El reporte presentado esta mañana señala que el huracán se encontraba en las primeras horas del martes a aproximadamente 105 kilómetros de Loreto y 145 kilómetros de Guaymas, con vientos máximos sostenidos de alrededor de 120 kilómetros por hora.

La previsión era que el impacto en territorio sonorense ocurriera aproximadamente entre las 8:00 y 9:00 horas, en las inmediaciones de Guaymas.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución del sistema debido a que, aunque se espera que continúe debilitándose una vez que ingrese a tierra, todavía puede ocasionar condiciones peligrosas.

Además de Polo, Protección Civil mantiene seguimiento a Rachel, otro sistema que se desarrolla en el Pacífico mexicano y que podría generar lluvias en otros estados del país.

Llaman a la población a resguardarse

Ante la proximidad del fenómeno, Protección Civil pidió a la población de Guaymas y municipios cercanos evitar salir de sus viviendas y mantenerse atenta a la información oficial.

En su intervención, la presidenta Sheinbaum Pardo hizo énfasis en que, aunque Polo llegue como categoría 1, no debe minimizarse el riesgo. “Aun cuando es categoría 1, es importante resguardarse”, subrayó.

Recomendaciones ante el huracán

Protección Civil mantiene el llamado a la población de las zonas bajo influencia del ciclón a:

Permanecer en casa y evitar salir durante las condiciones más adversas.

Permanecer en casa y evitar salir durante las condiciones más adversas. Alejarse de ventanas, árboles, espectaculares y estructuras que puedan desprenderse.

No acercarse a playas, ríos, arroyos, vados o zonas susceptibles de inundación.

Atender las indicaciones de las autoridades locales.

En caso de encontrarse en una zona de riesgo, trasladarse a un refugio temporal.

Mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

Las autoridades insistieron en que la prevención y la participación de la ciudadanía son fundamentales para reducir riesgos ante el paso de Polo.

Mientras el sistema avanza hacia Sonora, los gobiernos estatal y federal mantienen activos los protocolos de emergencia y vigilancia, particularmente en la zona de Guaymas y localidades cercanas.