Laboratorios PiSA brilla a nivel mundial: obtiene el segundo lugar en la 25ª Reunión Global de ISoP en Costa Rica

En el marco de la 25ª Reunión Anual Global de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia (ISoP), celebrada en San José, Costa Rica, Laboratorios PiSA puso en alto el nombre de México y la Industria Farmaceutica Nacional al obtener el Segundo Lugar Internacional y el Primer Lugar de Latinoamérica en el concurso de carteles.

La farmacovigilancia es un pilar fundamental para la salud pública mundial. Su importancia radica en la capacidad de identificar riesgos, generar conocimiento científico y fortalecer la seguridad de los pacientes en el uso de medicamentos. En este contexto, la Global Meeting 2026 de ISoP, celebrada bajo el lema "Ecosistemas de confianza: Farmacovigilancia para un mundo más saludable", representó el foro idóneo para que expertos de todo el mundo compartieran estrategias y avances enfocados en la protección del paciente.

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Compitiendo contra más de 300 trabajos participantes, el comité organizador seleccionó el cartel de Laboratorios PiSA, rotulado con el número 216, para ser presentado durante las sesiones principales. El trabajo, titulado "Impacto de la campaña de farmacovigilancia '¡REPORTA Y APORTA!' en la notificación de Informes de Caso Individual de Seguridad en un titular de registro sanitario mexicano", documentó el éxito de una estrategia integral orientada a fortalecer la cultura del reporte.

La campaña demostró que educar y sensibilizar sobre la farmacovigilancia rinde frutos extraordinarios, logrando un incremento del 134 % en los reportes recibidos por la Unidad de Farmacovigilancia de PiSA Farmacéutica, manteniendo al mismo tiempo un alto grado de calidad en la información recabada.

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La presentación oficial del cartel ante la comunidad internacional estuvo a cargo de la QFB. y Analista Médico Regulatorio, Ana Karen Verduzco Cervantes. El proyecto es fruto del esfuerzo colaborativo de un destacado equipo de autores conformado por: Ana Karen Verduzco Cervantes, Katia Clemente López, Sandra María Meza Aguilar, Karina Renoirte López y Jonathan Velasco Márquez

Para coronar este esfuerzo, el premio fue entregado por la Mtra. Ángela Caro Rojas, Presidenta del Comité Científico de ISoP, y fue recibido en representación de todo el equipo por el Dr. Carlos Barrón, Gerente de Enlace Regulatorio de Laboratorios PiSA.

Este reconocimiento internacional destaca el compromiso continuo de Laboratorios PiSA, demostrando que mediante el trabajo colaborativo se genera un impacto real y positivo en la seguridad del paciente.