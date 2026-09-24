Ahora cae el exjefe policial de Juchitán por  extorsión y delincuencia organizada

Un despliegue táctico de inteligencia entre corporaciones federales y estatales culminó con la detención de John Keny Moreno, excomisario de Seguridad Pública Municipal de Juchitán, acusado de presuntamente otorgar protección institucional a "Los Cromos", célula delictiva ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Operativo táctico y traslado a la capital

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), la aprehensión forma parte de la segunda etapa del operativo que un día antes derivó en la captura del presidente municipal en funciones, Miguel Sánchez Altamirano.

La orden de aprehensión fue ejecutada por la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica de la FGEO en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en los límites territoriales de Juchitán y El Espinal. Tras su aseguramiento, el exmando fue conducido a la Base Aérea Militar de Ciudad Ixtepec para ser volado directamente a la Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Trayectoria en el mando policial

John Keny Moreno desempeñó la titularidad de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal durante dos administraciones consecutivas:

Durante la gestión del exalcalde Emilio Montero Pérez , actual director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

, actual director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Durante el mandato del alcalde Miguel Sánchez Altamirano, aprehendido en la primera fase de las investigaciones por extorsión y delitos contra la seguridad del Estado.

En las labores de inteligencia e intervención táctica participaron coordinadamente la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.