Juárez vive en la 4T, asegura Sheinbaum; encabeza homenaje en Oaxaca

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ayer en Guelatao, Oaxaca, una ceremonia por el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez y un amplio reconocimiento a Margarita Maza, nombrada por decreto como primera embajadora histórica de México, por su importante labor diplomática desarrollada en Estados Unidos, durante la intervención francesa.

En su discurso, la titular del Ejecutivo federal, aseguró que Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México, ya que “su legado nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, y que la igualdad ante la ley nunca se posterga”.

El legado de Benito Juárez

La mandataria también destacó que Juárez “nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles, pero son siempre necesarias”.

Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos y frente a ellos, el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias, que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso.

Hoy, desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado. Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular. Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

“Y vive en nuestro afán de seguir luchando contra los privilegios en el poder y de aquellos que están por encima de la ley, porque Juárez no es sólo historia, es presente, es guía, es conciencia y mientras haya República, mientras haya pueblo, mientras haya dignidad, Juárez seguirá viviendo entre nosotros. ¡Juárez hoy, Juárez siempre, que viva Benito Juárez García!”, sostuvo Sheinbaum.

Develan estatua de Juárez y billete de lotería en memoria de Margarita Maza

Al hacer un relato histórico de Benito Juárez, la mandataria recordó que durante la intervención francesa un grupo de conservadores mexicanos, “así como algunos de ahora”, afirmó, decidió aliarse con el invasor, para imponer a un emperador, lo que representó una de las decisiones más graves en la historia del país.

En Guelatao de Juárez, la Presidenta de la República inauguró una estatua de Benito Juárez, y develó un billete de lotería en memoria de Margarita Maza, además de que canceló una estampilla postal en su honor y firmó el decreto que la reconoce como la primera embajadora histórica de México.

*mcam