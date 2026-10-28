Jóvenes por la seguridad vial

La iniciativa del Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y YOURS (Youth for Road Safety) apuesta por el liderazgo juvenil para acercar la conversación sobre los riesgos de los traslados cotidianos a las aulas. Chimalhuacán fue elegido para desarrollar estas acciones por su cercanía con el CEM y por los desafíos que enfrenta en materia de seguridad vial, especialmente entre los jóvenes.

El proyecto forma parte de Gran Vecino, el programa de intervención social de Aleatica cuyo propósito es fortalecer las capacidades de las comunidades cercanas a sus operaciones. En este caso, el trabajo se concentró en preparar a jóvenes en seguridad vial, liderazgo y facilitación, para que pudieran compartir lo aprendido con otras personas de su edad.

Aprender a prevenir

Entre los temas abordados estuvieron el uso seguro de la motocicleta, la importancia del casco certificado y la identificación de riesgos viales. La metodología de aprendizaje entre pares de YOURS busca que los participantes adapten esos conocimientos a su entorno y generen conversaciones con estudiantes que comparten trayectos y experiencias similares.

Un estudio publicado en 2022 en el Indian Journal of Community Medicine encontró que, tras una intervención educativa entre pares con adolescentes en India, el conocimiento sobre seguridad vial aumentó cerca de 67% y mejoraron las actitudes hacia la prevención.

El aprendizaje entre los jóvenes acerca la seguridad vial a las aulas.

El contexto refuerza la relevancia de esta labor. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los siniestros de tránsito son la principal causa de fallecimiento entre personas de 5 a 29 años a nivel mundial. En el Estado de México, durante 2024 se registraron más de 21,000 siniestros viales y más de 1,000 fallecimientos, según la información del proyecto.

En el ámbito nacional, la tercera edición del Monitor de la Seguridad Vial de Fundación Aleatica señala que las muertes de motociclistas pasaron de más de 2,600 en 2015 a más de 6,700 en 2024, un incremento de 157%. Durante ese periodo, el número de motocicletas registradas aumentó de 2.6 millones a casi nueve millones, lo que dimensiona el reto de promover desplazamientos más seguros.

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“En YOURS creemos que las personas jóvenes tienen la capacidad de liderar los cambios que sus comunidades necesitan. Por eso, en este programa aportamos nuestra metodología de aprendizaje entre pares, en la que jóvenes previamente capacitados comparten conocimientos y experiencias con otras personas de su edad. Este enfoque demuestra que aprender entre jóvenes puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia y promover una movilidad más segura”, señaló Daniela Gómez, gerente de Desarrollo de Capacidades en YOURS.

La iniciativa fortalece el liderazgo juvenil en la comunidad.

La experiencia constituye un proyecto piloto con potencial de réplica en otros municipios del Estado de México. “Queremos ser un Gran Vecino para Chimalhuacán, y eso significa trabajar con la comunidad para responder a sus necesidades y, sobre todo, fortalecer sus propias capacidades”, afirmó Ricardo Cuéllar, director general del CEM. El directivo señaló que la intención es aprovechar sus aprendizajes para llevar el modelo a otras comunidades cercanas a la vía y construir una red de jóvenes que cuidan a otros jóvenes. La apuesta es que la prevención continúe su recorrido fuera del aula, en los trayectos de todos los días.