Jóvenes Construyendo el Futuro busca darle empleo digno a jóvenes: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó en Veracruz una asamblea del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual, de 2019 a 2026, ha brindado apoyo a 3.5 millones de becarios para que tengan derecho a un empleo digno.

Desde Xalapa, Veracruz, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, resaltó que dicho programa da una oportunidad a las y los jóvenes de tener un año de experiencia y quitar el estigma de los “ninis”.

De lo que se ha hecho ya en ocho años, pues ese año de experiencia a los jóvenes les ha permitido encontrar de mejor manera un empleo. Entonces es muy distinto a los gobiernos de antes, a los gobiernos que le decían al joven ‘rechazado’, o que hacían creer al joven que era su culpa no estudiar o no trabajar. No, no es culpa del joven, es culpa de un gobierno que no generó las condiciones para que eso ocurriera. ¿Es suficiente el tiempo que llevamos? No, hay que seguir”, consideró.

La mandataria federal destacó que el Gobierno de México trabaja en la creación de 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior y 330 mil nuevos espacios de Educación Superior a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), las Universidades Benito Juárez y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

En su intervención, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, Quiahuitl Chávez Domínguez, puntualizó que las y los jóvenes que forman parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro reciben un apoyo mensual equivalente al salario mínimo, con seguridad social y suman más de 170 mil millones de pesos invertidos de 2019 a 2026 en beneficio de 3.5 millones de jóvenes.

Ante las tensiones que existen con Estados Unidos, la mandataria federal enfatizó que las y los mexicanos son los mejores trabajadores del mundo y la visión que tiene un sector estadounidense de los connacionales es errónea.

Durante años la visión del mexicano promovida mucho desde Estados Unidos, era el mexicano sentado debajo de un nopal con un sombrero, no sé si la han visto, como si fueran los mexicanos rojos. ¿No? Igualmente mexicanos son o somos de los mejores trabajadores del mundo. Y se hemos sacado adelante al país y también Estados Unidos”, sostuvo.

Al rememorar su pasado como estudiante, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en su faceta como Presidenta de México continúan vigentes sus ideales en favor de la educación y los ideales.