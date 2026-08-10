Padre de familia rescata a su hija de golpiza y muere al ser atacado con un bate

Un hombre fue asesinado cuando, presuntamente, intentaba defender a su hija en una riña entre vecinos en la colonia Palmiras Residencial, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles 11 y Eucalipto, durante las primeras horas del domingo 9 de agosto.

La víctima fue identificada como Héctor Leos Porras, de 58 años de edad, un empleado del ámbito ferrocarrilero.

De acuerdo con la información que trascendió hasta el momento, el hombre se percató que su hija estaba siendo golpeada por una pareja que vivía en la misma zona, por lo que se trasladó al lugar para intentar brindarle ayuda.

Sin embargo, al llegar al sitio, el masculino fue recibido a golpes con un bate de beisbol, quedando gravemente herido y falleciendo en el lugar. Tras la agresión, la pareja se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Caen tres hombres con órdenes de aprehensión vigentes

Tres hombres fueron detenidos en acciones distintas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca, luego de que se detectara que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por diferentes delitos.

El primero de los casos corresponde a Williams Isaías N., de 34 años, quien fue detenido por el presunto robo de una plataforma para andamio de aproximadamente 2.5 metros de largo.

De acuerdo con el reporte, el objeto habría sido recogido del camellón central de la carretera a Miguel Alemán, en una zona donde se realizan trabajos relacionados con la construcción del Metro.

Al revisar su situación jurídica, los elementos detectaron que Williams contaba además con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo con violencia, por lo que ahora enfrentaría dos procesos penales.

En otro punto fue detenido Marcelino N., de 44 años, quien tenía una orden de aprehensión por el delito de robo.

El hombre fue ubicado en el cruce de la avenida Teléfonos y la vía a Matamoros, en la colonia Parque Regio Montano, luego de que presuntamente incurriera en una falta administrativa.

Durante la intervención también se le encontró un envoltorio con una hierba seca que presentaba características similares a la mariguana, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

El tercer detenido fue Edwin Jovani N., de 29 años, quien fue localizado en la colonia Pueblo Nuevo.

Durante la revisión, los elementos presuntamente encontraron una pequeña bolsa de plástico con una sustancia que presentaba características similares al cristal.

Al verificar sus datos, se estableció que contaba con una orden de aprehensión relacionada con delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo de metanfetamina.

Las tres detenciones fueron realizadas de manera independiente y posteriormente se dio seguimiento a las órdenes judiciales que tenían vigentes los hombres.

De acuerdo con la información proporcionada por la corporación, las intervenciones se realizaron en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Ministerial, para dar cumplimiento a los mandatos emitidos por las autoridades judiciales.

Los tres hombres quedaron a disposición de las instancias correspondientes, que serán las encargadas de determinar su situación jurídica y continuar con los procesos relacionados con cada caso.

Con estas tres detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó que alcanzó 64 órdenes de aprehensión cumplimentadas en lo que va de 2026, como resultado de las acciones realizadas en coordinación con otras autoridades.