Riña en penal de Morelos deja un interno muerto

Un interno del Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, Morelos, murió durante una riña registrada este lunes en el interior del penal.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 04:00 horas en uno de los dormitorios del centro penitenciario, donde presuntamente se utilizaron objetos punzocortantes.

Tras la pelea, se confirmó que uno de los internos había perdido la vida a consecuencia de las lesiones sufridas.

La identidad de la víctima no ha sido revelada oficialmente, ni el origen del enfrentamiento.

Sin embargo, este mismo lunes un total de ocho personas privadas de la libertad fueron trasladadas este lunes de centros penitenciarios de Morelos al Centro Federal de Reinserción Social número 18, localizado en Ramos Arizpe, Coahuila.

Entre los trasladados se encuentran personas identificadas con los alias de “Pato”, “Mija”, “Espitia”, “Niño”, “Marcial”, “Nieto”, “Reynol” y “Santa Cruz”.

Desarticulan célula criminal en Morelos

Autoridades de Morelos desarticularon a una célula criminal que estaría relacionada con robo de vehículo, secuestro exprés y otros delitos cometidos en la zona norte de Cuernavaca.

Fueron detenidas Leslie Joseline “N”, Samanta “N”, así como Sergio “N”, Alan Eduardo “N” y Alexis Rogelio “N”, requeridos por la autoridad judicial por los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo automotor agravado.

Cabe señalar que las investigaciones continúan porque dicha célula delictiva estaría probablemente relacionada con robos en gasolineras.