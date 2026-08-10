Martes de lluvias fuertes y vientos en CDMX y Edomex; checa el pronóstico

Un contraste meteorológico afectará al territorio nacional durante este martes, debido a la presencia de lluvias puntuales intensas en el noroeste y sur del país, combinadas con una persistente onda de calor que elevará los termómetros hasta los 45 grados Celsius en entidades del norte.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias puntuales intensas en el este de Sonora, así como lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Asimismo, se prevén lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. En tanto, estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Morelos registraran intervalos de chubascos.

Vientos fuertes y alerta por mar de fondo

Las condiciones meteorológicas vendrán acompañadas de rachas de viento de 60 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. En regiones como Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, los vientos alcanzarán entre 50 y 60 km/h.

Adicionalmente, las autoridades emitieron una alerta por mar de fondo, el cual generará oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de la Península de Baja California y en los litorales de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que se pide extremar precauciones a la navegación marítima y visitantes de playas.

Onda de calor no da tregua: Termómetros llegarán a 45 °C

Pese a las precipitaciones, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente de caluroso a muy caluroso. La onda de calor golpeará con fuerza al centro de Baja California Sur, noreste de Chihuahua, centro y este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas y el norte y centro de Coahuila.

Se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 °C en:

Baja California (noreste)

Sonora (noroeste)

Chihuahua (noreste y este)

Coahuila (norte)

Nuevo León (este)

Tamaulipas (centro y oeste)

Colima (este)

Michoacán (oeste)

Guerrero (sur)

Oaxaca (sur)

Por su parte, de 35 a 40 °C se registrarán en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; mientras que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y el suroeste del Estado de México el termómetro marcará entre 30 y 35 °C.

Recomendaciones a la población

Ante las altas temperaturas y la radiación solar, las autoridades de Protección Civil recomiendan:

Mantenerse bien hidratado consumiendo agua constantemente.

Vestir ropa de manga larga, holgada y de colores claros.

Evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en horas pico (11:00 a 16:00 horas).

Usar bloqueador solar, gorra o sombrero y lentes de sol.