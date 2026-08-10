Detienen al contador del hermano de “Alito” Moreno; es buscado por desvío millonario de recursos

Detuvieron al contador del hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, acusado por desviar recursos millonarios en Campeche, así lo informó la cuenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción (MCR).

Es identificado como Luis Antonio “N” quien fundó Mayavisión, televisora beneficiada con 97 millones de pesos durante el gobierno de Alejandro Moreno en Campeche. La Fiscalía de aquel estado investiga la falta de respaldo material de esos cobros.

Luis Antonio “N” era contador y representante en empresas de Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, hermano de Alito Moreno, y está involucrado en carpetas de investigación en que se indagan presuntos desvíos de la administración gubernamental del político priista en Campeche.

Fue detenido a las 14:40 del lunes cerca de su despacho ubicado en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSC-CDMX).

Fue trasladado vía aérea a Campeche para enfrentar las imputaciones hechas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de ese estado.

A Espinosa Campos se le imputa el delito de peculado que habría sido cometido en la gestión de Moreno Cárdenas.

De acuerdo con las indagatorias, la oficina de Comunicación en la gestión de Moreno realizó pagos por 97 millones de pesos a la televisora conocida como Mayavisión que Espinosa Campos fundó en junio de 2016, de los cuales no encontraron respaldos documentales o materiales; por lo que se revisa si los servicios fueron simulados. Al contador se le señala de estar involucrado en el desvío de al menos 36 millones de pesos correspondientes a los pagos a Mayavisión.