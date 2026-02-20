Jovencita muere tras más de un año hospitalizada por ataque en Culiacán

Una adolescente perdió la vida luego de permanecer más de un año hospitalizada con quemaduras en gran parte de su cuerpo, causadas durante el ataque a un establecimiento en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa.

En Sinaloa se tiene registró de unos 91 menores y adolescentes muertos por la violencia de grupos delictivos Especial

Sol Natalia, de 15 años de edad, tenía quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo, y estuvo un año en un hospital especializado en quemaduras en Estados Unidos, pero había regresado antes de finalizar el 2025.

Guerra entre Chapitos y la Mayiza

Durante los primeros meses del conflicto entre “Los Chapitos” y “La Mayiza”, dos sujetos armados ingresaron a un establecimiento donde se vendían drogas, ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, y le prendieron fuego.

La menor, en aquel entonces de 14 años, intento esconderse dentro del baño del establecimiento, pero quedó atrapada y fue alcanzada por las llamas. Afuera, los sujetos asesinaron a Jesús Eduardo, de 17 años, al querer escapar del dispensario.

Así fue el ataque

El ataque ocurrió el 3 de diciembre de 2024, y todo quedo grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento, y difundido a través de las redes sociales, pero la transmisión se corta al incendiarse por completo.

Debido a sus quemaduras, la asociación Shriners for Children en Sinaloa consiguió trasladarla a Galveston, Texas, donde permaneció hasta diciembre de 2025, cuando regresó para quedar internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.

Las autoridades habían reportado que lo más riesgoso del tratamiento había concluido, sin embargo, la menor perdió la vida a consecuencia de las lesiones ocasionadas hace más de un año.

Varios menores son víctimas de la violencia

Tan sólo en lo que va del año, otros ocho menores han sido asesinados en diferentes hechos violentos, entre ellos una mujer, y desde el recrudecimiento de la violencia, se tiene registró de unos 91 menores y adolescentes muertos.

Horas después de aquel ataque, un sujeto ingreso con quemaduras a un hospital, en aquel entonces, se dijo que era uno de los dos hombres armados, quien resultó quemado cuando su compañero prende el fuego, antes de lograr salir del inmueble.

Unos días después, las autoridades reportaron su fallecimiento a consecuencia de las quemaduras, y lo identificaron como Jesús Said, de 20 años de edad, quien reconoció haber resultado herido en la colonia Lázaro Cárdenas, pero no explicaron su relación con el ataque.

Con la muerte de Sol Natalia, suman tres las víctimas de aquel ataque registrado la noche del 3 de diciembre de 2024, al sur de Culiacán.

