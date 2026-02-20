Tráiler embiste a siete automóviles en Tlaxcala y deja grandes destrozos

Un tráiler embistió a siete vehículos; diez personas resultaron lesionadas en la carretera Apizaco - Tlaxcala, a la altura de la comunidad de Belén Atzizimititlán, en el municipio de Apetatitlán.

La mañana de este viernes, un accidente previo en esa carretera provocó tráfico; los automovilistas estaban esperando poder avanzar cuando un tráiler que transportaba láminas no alcanzó a frenar e impactó al menos a 10 vehículos, provocando cuantiosos daños materiales.

Llegaron a auxiliarlos

Al lugar arribaron los servicios de emergencia, quienes atendieron a los lesionados; presentaron lesiones leves y no fue necesario trasladar a ninguno al hospital. Otros automovilistas presentaron crisis nerviosas.

Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, realizaron el abanderamiento del tramo afectado, que permaneció con cierre parcial durante varias horas. Esto generó largas filas de vehículos que se extendieron por kilómetros en ambos sentidos, afectando a quienes transitaban por esta vía de conexión entre Apizaco y Tlaxcala.

A través de sus redes sociales oficiales, la Guardia Nacional Carreteras informó desde las 8:43 horas sobre el cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 030+000 de la autopista México-Puebla. Más tarde, a las 9:00 horas, actualizó el reporte señalando afectaciones a la altura del kilómetro 029+500, recomendando a los conductores tomar precauciones y atender las indicaciones viales.

Choferes discutían por un choque previo

De acuerdo con versiones preliminares, el percance ocurrió cuando el tránsito ya se encontraba detenido debido a un choque previo entre una camioneta que transportaba envases de plástico PET y una unidad del transporte público, con dirección hacia la zona conocida como El Molinito.

En ese congestionamiento, un tráiler que descendía por una pendiente no logró frenar a tiempo y terminó impactando por alcance a varios vehículos, lo que provocó una carambola. Testigos señalaron que algunos automovilistas incluso discutían momentos antes del impacto, lo que incrementó la tensión en la zona.

El accidente generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales. Paramédicos valoraron a los conductores y pasajeros involucrados para descartar lesiones de gravedad. Aunque el saldo fue principalmente de daños materiales, las maniobras para retirar las unidades afectadas ocasionaron tránsito lento durante varias horas en esta importante vía de comunicación.

