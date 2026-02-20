Capullos Renace: así es la nueva escuela que inauguró Mariana Rodríguez en NL

Mariana Rodríguez Cantú encabezó la inauguración de la nueva escuela del centro Capullos Renace, como parte de la tercera etapa del proyecto de transformación impulsado en el sistema DIF de Nuevo León.

Durante el acto oficial, la titular de la oficina Amar a Nuevo León subrayó que la apuesta por la infancia no es solo un discurso, sino una política pública que busca garantizar entornos seguros y dignos para niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado.

“En el nuevo Nuevo León ninguna niña o niño está solo, porque para nosotros la infancia es lo más importante, aquí los sueños dejan de verse lejanos y se vuelven posibles”, expresó.

Mariana Rodríguez inaugura la nueva escuela de Capullos Renace en NL

Capullos Renace: Un espacio reconstruido desde cero

Rodríguez recordó las condiciones en las que encontró el lugar en su primera visita y aseguró que el contraste hoy es evidente.

“Recuerdo la primera vez que llegué, no podía creer lo que yo estaba viendo… creo que ahora todo se siente diferente, se siente el cuidado, se siente el trabajo diario y el amor con el que cada persona que forma parte de Capullos impulsa su trabajo todos los días”.

El nuevo edificio escolar fue demolido para comenzar nuevamente desde los cimientos. Actualmente cuenta con 10 salones equipados con conectividad a internet y proyectores digitales, además de área de cómputo, sala para docentes, espacio de psicología, dirección y zonas administrativas.

La infraestructura pasó de 280 a 690 metros cuadrados, lo que permite ampliar la capacidad de atención y mejorar las condiciones de aprendizaje para quienes cursan educación básica dentro del centro.

Mariana Rodríguez inaugura la nueva escuela de Capullos Renace en NL

¿Qué es lo nuevo en la Escuela de Capullos Renace?

Principales mejoras en infraestructura y equipamiento:

10 salones nuevos equipados con proyectores digitales

Conectividad a internet en las aulas

Área de cómputo especializada

Espacio de psicología escolar

Sala para maestras y maestros

Oficinas administrativas y dirección

Sala de lecturaAmpliación del plantel de 280 a 690 m²

Cancha polivalente adaptable a distintos deportes

Anfiteatro con escenario para actividades culturales

Explanada para actividades al aire libre

Área de actividad física

Dos áreas infantiles con columpios y resbaladeros

Mesas de picnic, bancas y velaria

Superficie de caucho para mayor seguridad

Nueva iluminación para uso vespertino

Mariana Rodríguez inaugura la nueva escuela de Capullos Renace en NL

“El primer derecho de un niño es ser feliz, y jugar también es un derecho”, afirmó Rodríguez al destacar que estos espacios no solo representan infraestructura, sino oportunidades para reconstruir historias.

“Cada campanada anunciará la certeza de que siempre es posible comenzar de nuevo. Porque el futuro se construye con infancias cuidadas, felices, con espacios donde se juega sin miedo para dejar que sus historias vuelvan a florecer y brillar”.

Mariana Rodríguez inaugura la nueva escuela de Capullos Renace en NL

Un proyecto prioritario en Nuevo León

El gobernador Samuel García calificó la renovación de Capullos como uno de los proyectos centrales de su administración y sostuvo que la meta es consolidar un modelo de atención infantil referente a nivel nacional.

En el evento también participaron autoridades estatales y directivos del DIF, quienes destacaron que la transformación de Capullos busca dejar atrás las condiciones de deterioro del pasado para ofrecer atención integral y acompañamiento educativo.

Más allá de cifras y metros cuadrados, la inauguración de la nueva escuela representa un cambio simbólico: pasar de la asistencia básica a la construcción de espacios donde la infancia pueda desarrollarse con mayor estabilidad, acompañamiento profesional y oportunidades reales.

En un estado marcado por el crecimiento económico, la apuesta por la niñez en situación vulnerable abre una conversación más amplia sobre el papel de las instituciones públicas en la protección y reconstrucción del tejido social.