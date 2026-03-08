Joven escapa de tutelar para menores y huye en transporte público

Un joven logró escapar del Centro de Internamiento para Adolescente de Culiacán, y abordó una unidad del transporte público para darse a la fuga, sin que hasta el momento haya podido ser localizado por las autoridades.

Se trata de Kevin Gabriel, de 19 años de edad, acusado del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, quien habría sido detenido en enero de 2024, cuando aún tenia 17 años.

De acuerdo al reporte, el joven habría logrado evadir la seguridad del centro de internamiento y fue captado abordando una unidad del transporte público, con dirección al centro de la ciudad.

Foto: Especial

Las autoridades confirmaron la evasión del joven, por lo que implementaron un operativo para intentar encontrarlo, pero hasta el momento no ha logrado ser recapturado.

“Las autoridades del Grupo Interinstitucional se encuentran ya en búsqueda de dicho adolescente, que es de aspecto delgado y viste pantalón de mezclilla con playera blanca”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Durante febrero, tres menores del mismo Centro de Internamiento para Adolescentes saltaron la barda perimetral para intentar darse a la fuga, pero fueron rápidamente ubicados en un sitio cercano y recluidos nuevamente.

A mediados del 2025, otros tres menores quisieron escapar, pero fueron detectados por los guardias de seguridad y se lo impidieron.

*DRR*