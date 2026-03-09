Última Hora Impreso de hoy

Sheinbaum se reúne con Consejo Mexicano de Negocios y empresarios en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, entre ellos Ana Aguilar, Antonio del Valle y Daniel Servitje.

Por: Arturo Páramo

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece un mensaje desde el podio presidencial durante un acto oficial del Gobierno de México en Palacio Nacional.Presidencia

La tarde de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios y con empresarios de diversos ramos.

A Palacio Nacional arribó alrededor de las 16:30 horas Ana Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, desde cuya posición promueve el diálogo y la colaboración entre el sector privado y el público para impulsar el desarrollo económico del país.

También arribó Antonio del Valle Perochena, presidente del Grupo Empresarial del Grupo Kaluz, y Daniel Servitje Montilla, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo.

También está presente Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

El jueves pasado la titular del Ejecutivo también tuvo una reunión en Palacio Nacional con algunos de los empresarios más importantes del país.

