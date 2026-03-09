Sheinbaum se reúne con Consejo Mexicano de Negocios y empresarios en Palacio Nacional

La tarde de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios y con empresarios de diversos ramos.

A Palacio Nacional arribó alrededor de las 16:30 horas Ana Aguilar, directora ejecutiva del Consejo Mexicano de Negocios, desde cuya posición promueve el diálogo y la colaboración entre el sector privado y el público para impulsar el desarrollo económico del país.

También arribó Antonio del Valle Perochena, presidente del Grupo Empresarial del Grupo Kaluz, y Daniel Servitje Montilla, presidente ejecutivo de Grupo Bimbo.

También está presente Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

El jueves pasado la titular del Ejecutivo también tuvo una reunión en Palacio Nacional con algunos de los empresarios más importantes del país.

