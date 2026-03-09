El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro reporta al Tapir con un "estado general delicado".

ernesto.mendez@gimm.com.mx

El ejemplar silvestre de Tapir Centroamericano (Tapirus bairdii), trasladado con heridas al Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT), ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentra delicado de salud, luego de ser capturado con un lazo por habitantes del Ejido Coatzintla, municipio de Las Choapas, en Veracruz, porque supuestamente se quería comer sus cultivos de maíz.

Los próximos días serán clave para evaluar su evolución clínica y su respuesta al tratamiento”, informó el ZooMAT.

Explicó que tras el ingreso a sus instalaciones, “el ejemplar permanece bajo observación y atención de nuestro equipo médico veterinario, donde se han iniciado las valoraciones clínicas necesarias para atender las lesiones y el estado físico en el que fue localizado.

El Tapir no es un animal peligroso, al contrario, es uno de los grandes jardineros del bosque

Se trata de un ejemplar proveniente de vida silvestre que presenta una condición física comprometida y un estado general delicado, por lo que actualmente recibe manejo especializado, cuidados y monitoreo permanente”.

El Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro, detalló que continúa trabajando junto a las autoridades ambientales para brindar atención a ejemplares de fauna silvestre que llegan en condiciones de vulnerabilidad, con el compromiso de ofrecerles cuidado y, cuando es posible, una segunda oportunidad de vida.

Al respecto, el conservacionista chiapaneco, Efraín Orantes Abadía, destacó que lo sucedido en Las Choapas “vuelve a recordarnos una realidad dolorosa: en pleno siglo XXI, aún seguimos capturando o matando fauna silvestre por miedo, desconocimiento o simple indiferencia".

En sus redes sociales, subrayó que el Tapir no es un animal peligroso, al contrario, es uno de los grandes jardineros del bosque, una especie fundamental para la regeneración de nuestras selvas.

Duele ver estos casos porque evidencian que todavía falta mucho por hacer en educación ambiental y respeto por la vida silvestre.

Ojalá que este ejemplar logre superar el estrés de la captura y el traslado. Y ojalá también que, después de su valoración, pueda ser reintegrado a un sitio seguro, donde vuelva a encontrarse con los de su especie y caminar libre por el bosque, como siempre debió hacerlo", manifestó.

El mundo al revés

En lugar de anunciar una investigación y presentar una denuncia penal, para deslindar responsabilidades, por la captura y lesiones al Tapir Centroamericano, especie “En Peligro de Extinción”, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059-SEMARNAT-2010), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), “agradeció” y “reconoció” al Ejido Coacoatzintla y a las autoridades de Las Choapas, por el “rescate” y traslado de este ejemplar para su rehabilitación.

Agradecemos y reconocemos al Ejido Coacoatzintla, a las autoridades de #LasChoapas y a los investigadores de Ecosur, pues gracias a su rápida respuesta, se logró coordinar el trabajo necesario para el rescate y traslado de este mamífero para su rehabilitación”, indicó en la red social X.

Lo atraparon con un lazo amarrado al cuello Especial

¿Qué dice la ley?

En México, la captura, posesión o daño a ejemplares de vida silvestre en peligro de extinción (listados en la NOM-059-SEMARNAT-2010), es un delito federal severamente sancionado, regulado principalmente por el Código Penal Federal (delitos ambientales) y administrativamente por la Profepa bajo la

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), y la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

El Artículos 420 del Código Penal, establece penas de dos a nueve años de prisión y de 300 a tres mil días multa a quien ilícitamente capture, dañe, posea o comercialice ejemplares en peligro de extinción.

Mientras que la LGEEPA y la LGVS otorgan facultades a la Profepa para asegurar precautoriamente al ejemplar e imponer cuantiosas multas administrativas, que pueden llegar hasta los cuatro millones de pesos, conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente.

Excélsior dio a conocer el sábado pasado, que después de capturar al Tapir Centroamericano con un lazo amarrado al cuello, los pobladores exigieron a la Presidencia Municipal su reubicación, argumentando que fue localizado en terrenos cercanos a sus áreas de cultivo, lo que podría representar pérdidas económicas para las familias.

