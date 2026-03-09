Chapopote cubre 230 kilómetros de litoral de Veracruz y Tabasco

A una semana de los primeros arribos de chapopote a las playas del sur de Veracruz y el norte de Tabasco, la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, junto con las comunidades locales, alertaron que el impacto del derrame sigue en expansión, sin que haya una respuesta puntual de las autoridades o exista un responsable.

Destacaron que el combustible ya llegó a todas las playas de Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, Veracruz, así como a la Laguna del Ostión, Catemaco, La Barra de Sontecomapan y Roca Partida, localidades del litoral de la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas.

Mientras que, en Tabasco, se reportó una mayor presencia de chapopote en las zonas de Paraíso y Sánchez Magallanes, arrastrado hasta la costa por el derrame ocurrido en el mar.

Advirtieron que actualmente, se contabilizan 39 comunidades impactadas en 230 kilómetros de litoral; 30 en 100 kilómetros al sur de Veracruz y nueve en 70 kilómetros de Tabasco.

Frente a esta emergencia socioambiental, las comunidades denuncian la omisión de las autoridades responsables y de las empresas petroleras para organizar y orientar las brigadas de limpieza.

En las playas de Tatahuicapan, Mecayapan y Pajapan, Veracruz, se han realizado negociaciones con Pemex y las autoridades correspondientes, sin embargo, pese a los acuerdos para realizar labores de limpieza, éstas aún no se han llevado a cabo", revelaron.

Habitantes retiran chapopote

Ante el agravio del daño ambiental y las pérdidas económicas, el sábado 7 de marzo, en la comunidad de Jicacal, en Pajapan, Veracruz, pescadores, comerciantes y prestadores de servicio turísticos se organizaron para retirar el chapopote de sus playas, sin contar con capacitación, información sobre medidas de seguridad, ni equipo adecuado,exponiéndose a los riesgos para la salud que implica el contacto con estas sustancias cancerígenas.

Además, los pobladores no cuentan con medios de transporte ni indicaciones

claras para el manejo, traslado y disposición final de los residuos tóxicos recolectados.

"En otras localidades, la gente se está organizando para realizar labores de limpieza en los próximos días.

Pobladores se han organizado para retirar el chapopote del agua en costas de Veracruz y Tabasco. Ernesto Méndez

Hasta este momento, sólo en tres de las zonas afectadas, Pemex, junto con una empresa contratada, ha realizado o está realizando el retiro de chapopote en las playas.

Por un lado, en Barrillas, Coatzacoalcos, la limpieza se llevó a cabo el 5 de marzo tras la presión de personas pescadoras y vendedoras de la comunidad.

Para estas labores se contrató a 40 personas de la localidad, que retiraron algas y trozos de madera impregnados de petróleo.

Por otra parte, en Paraíso y Sánchez Magallanes, Tabasco, Pemex realizó el retiro del chapopote sin contratar a personas de la comunidad, a pesar de que éstas lo habían solicitado para poder compensar las pérdidas económicas, de acuerdo con la Federación de cooperativas pesqueras de Magallanes.

Derrame 'pega' a pescadores

En esta zona, la principal afectación ha sido en las redes de pesca debido a la contaminación en el mar y por la pérdida económica derivada de la suspensión de las actividades pesqueras", indicaron.

El colectivo conformado por organizaciones de la sociedad civil, científicos, instituciones académicas, buzos y comunidades costeras, subrayó que además de la omisión en la remediación de los daños, existe una preocupante falta de transparencia, información precisa y sanción a los responsables.

"Hasta ahora, las autoridades no han proporcionado información sobre la extensión, el tipo de derrame, ni su posible fuente de origen, elementos indispensables para diseñar estrategias adecuadas de atención y garantizar la rendición de cuentas. Asimismo, se desconocen aún los impactos en la fauna silvestre y en ecosistemas claves de la región.

Pobladores se han organizado para retirar el chapopote del agua en costas de Veracruz y Tabasco. Ernesto Méndez

Particularmente preocupa la posible afectación a los arrecifes de coral que forman parte del Corredor Arrecifal del suroeste del Golfo de México, los manglares de la Laguna del Ostión, los manatíes - especies bioindicadores de la salud de los ecosistemas - y las tortugas marinas, que tienen sus zonas de anidación en varias de las playas contaminadas", puntualizó.

La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, agregó que las comunidades indígenas y pesqueras enfrentan una situación de emergencia. Desde hace una semana no han podido realizar sus principales actividades económicas, lo que genera pérdidas significativas, además de que han tenido que movilizarse para responder a la contingencia ambiental.

Esta situación incrementa la vulnerabilidad de las familias que dependen del ingreso diario para su subsistencia, afectando de manera particular a las mujeres indígenas que desarrollan actividades económicas relacionadas", resaltó.

Ante esta situación de emergencia, los afectados exigieron atención inmediata por parte de las autoridades responsables y las empresas petroleras, mediante las siguientes acciones:

Investigar e informar con transparencia sobre la extensión y el origen del derrame, así como la sanción a las entidades responsables.

Implementar brigadas de limpieza en todas las playas, la Laguna del Ostión y los ecosistemas impactados siguiendo las normas oficiales.

Establecer mesas de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes del gobierno para garantizar una atención inmediata y efectiva de las comunidades afectadas.

Realizar estudios y proporcionar información accesible sobre las afectaciones a los ecosistemas de playa, marinos, y a la Laguna del Ostión, así como impulsar acciones de restauración y reparación integral.

Instalar sitios de atención y rehabilitación para fauna silvestre, así como brindar información y orientación a las comunidades sobre cómo actuar ante fauna afectada.

Garantizar la indemnización a las personas damnificadas, incluyendo prestadores de servicios turísticos y ecoturísticos, comerciantes, restauradores, pescadores - tanto organizadas en cooperativas como libres - conforme a lo demandado por las comunidades.

RLO