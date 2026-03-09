Sheinbaum pide a su gabinete mayor impacto en Plan Michoacán

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los integrantes de su gabinete que profundicen el alcance del Plan por La Paz y La Justicia en Michoacán, que se aplica desde noviembre en esa entidad.

En la evaluación del Plan Michoacán que realizó junto con su gabinete legal y ampliado no estuvo presente el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

Hay que acelerar el paso, que vamos bien, pero puntualizó algunas cosas, que ciertos programas no los quiere dispersos, que tengan un impacto mayor”, expuso la secretaria de Desarrollo Urbano Agrario y Urbano, Edna Vega, al salir de la reunión.

Este lunes se reunieron en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum con su gabinete para evaluar el Plan Michoacán, que se anunció el 9 de noviembre pasado.

La reunión más reciente de la totalidad del gabinete fue el 23 de febrero pasado.

El encuentro se desarrolló desde las 13:00 horas en Palacio Nacional y tuvo una duración de una hora y 15 minutos, aproximadamente.

En él participan tanto los secretarios de Estado como los titulares de organismos del denominado “gabinete ampliado”.

A la sede del Ejecutivo acudieron los secretarios de Bienestar, Cultura, Turismo, Gobernación, Desarrollo Territorial Agrario y Urbano, e Infraestructura Comunicaciones y Transportes.

Además, arribaron los directores del IMSS, ISSSTE, CFE, Alimentación del Bienestar, Fondo de Cultura Económica, Financiera del Bienestar, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Conagua, entre otros.

El Plan Michoacán contempla el despliegue de todos los programas sociales y de infraestructura del gobierno federal en Michoacán, además del envío de más de 10 mil elementos de las fuerzas armadas a la entidad, en un intento de contrarrestar a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la entidad.

El Plan Michoacán fue instaurado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum dialogó vía telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre colaboración conjunta en diversos temas.

Platicamos con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva para dar seguimiento a los proyectos conjuntos de desarrollo económico, educación y ciencia. Siempre es un gusto”, publicó Sheinbaum en sus cuentas de redes sociales.

La charla se dio luego de que el fin de semana pasado se realizara en Estados Unidos una cumbre continental para frenar el avance del crimen organizado, la cual fue convocada por Donald Trump.

A la cumbre acudieron Jefes de Estado de todo el continente excepto Sheinbaum, Lula da Silva y Delcy Rodríguez, de Venezuela.

Durante la llamada estuvieron presentes el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de La Fuente y el jefe de la oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel.

jcp