Consejos de Paz y Justicia son instalados en Guerrero

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Este martes fueron instalados el Consejo Estatal y los Consejos Municipales de Paz y Justicia Cívica en Guerrero.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina dieron inicio a dichos Consejos cuyo objetivo es impulsar acciones encaminadas a fortalecer la paz, la justicia y el bienestar social en Guerrero.

En un comunicado, el gobierno estatal explicó que Salgado Pineda destacó que este modelo es un cambio de paradigma.

"Al promover la participación ciudadana a través de comités de paz que buscarán resolver conflictos antes de que se conviertan en problemas mayores, recuperar espacios públicos, fomentar la cultura de la legalidad y reconstruir el tejido social".

La gobernadora reconoció los esfuerzos del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya estrategia de seguridad ha permitido avances importantes en distintas entidades, particularmente en Guerrero, donde se han reducido los delitos prioritarios como el homicidio doloso que ha registrado mínimos históricos.

Salgado Pineda destacó que "la paz no sólo implica seguridad, sino también bienestar, desarrollo y la llegada de programas sociales a todos los rincones del estado, con un gobierno cercano a la gente y presente en el territorio".

Además, dijo que el Consejo forma parte de la estrategia nacional de seguridad, que prioriza la atención a las causas que generan la violencia e involucra a todos los sectores de la sociedad.

“En Guerrero la paz se construye con el pueblo, desde el territorio y con corresponsabilidad, atendiendo las causas profundas”, puntualizó.

En tanto, Rocío Barcenas mencionó que el trabajo territorial de la gobernadora y su respaldo a las acciones del Gobierno de México en materia de seguridad y atención a las causas de la violencia, han permitido avances importantes en la pacificación de Guerrero y de México.

Durante la instalación de los Consejos, la gobernadora tomó protesta a los integrantes del Consejo Estatal de Paz y Justicia Cívica, haciendo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la construcción de un Guerrero en paz para seguir trabajando juntas y juntos.

"Pensando en el futuro que queremos dejar a nuestras niñas, niños y jóvenes".

Al evento se dieron cita el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Méndez; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda.

Asimismo, asistieron el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera; el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón; y la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, entre otros presidentes municipales del estado.