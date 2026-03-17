Detienen a banda de roba coches en Pachuca, Hidalgo

Cuatro hombres fueron detenidos en un operativo de seguridad tras ser señalados por su presunta participación en el robo de autos en la zona metropolitana de Pachuca y en vías federales de Hidalgo.

De acuerdo con información oficial, la intervención se derivó de reportes ciudadanos al número de emergencias 911, que permitieron identificar un automóvil relacionado con distintos ilícitos.

Mediante el sistema de videovigilancia, la unidad fue localizada sobre el bulevar Río de las Avenidas, donde elementos de seguridad implementaron un despliegue para interceptarla.

Los detenidos, identificados por sus iniciales A. M. Q., G. G. G., J. L. G. y S. I. A., son originarios de Tlaxcala y del Estado de México.

Según los primeros informes, se encontraban en posesión del vehículo referido en las denuncias.

Durante la revisión, los agentes aseguraron un arma de fuego corta calibre 9 milímetros con cargador abastecido, así como más de 440 dosis de presuntas drogas, entre ellas mariguana y cristal.

También fue decomisado un inhibidor de señal con 16 antenas, dispositivo que presuntamente era utilizado para bloquear sistemas de rastreo.

Los cuatro individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación legal y su posible vinculación con otros hechos delictivos.

Autoridades señalaron que el uso de tecnología para cometer robo de vehículos es una modalidad detectada recientemente, por lo que se mantienen acciones de vigilancia y seguimiento en la región.

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JCS