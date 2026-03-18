Johnson destaca colaboración México-EU en seguridad; una oportunidad revisión del T-MEC

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que la cooperación bilateral entre ambos países ha permitido alcanzar “la frontera más segura de la historia”, al tiempo que defendió la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como una oportunidad estratégica y no un riesgo.

Durante su participación en la asamblea de la American Chamber of Commerce México, el diplomático afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, programada para 2026, debe entenderse como una plataforma para consolidar a Norteamérica como la región más competitiva del mundo.

Johnson subrayó que el comercio bilateral entre México y Estados Unidos alcanza el billón de dólares anuales, lo que posiciona a ambas naciones como socios comerciales número uno a nivel global.

No vemos la revisión como un riesgo, sino como una oportunidad para profundizar la integración”, sostuvo.

Integración más allá del comercio

El embajador describió la relación bilateral como un “matrimonio”, en el que, pese a diferencias, existe una interdependencia estructural en lo económico, social y cultural.

Destacó que la fortaleza de la relación no se limita a aranceles o exportaciones, sino a una integración social profunda, reflejada en que millones de ciudadanos de ambos países residen en el territorio vecino.

Johnson atribuyó los avances en seguridad a la coordinación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum Pardo.

Según el diplomático, esta cooperación ha permitido:

El combate al tráfico de fentanilo, la reducción del flujo de armas ilícitas, la lucha contra la trata de personas y la atención conjunta a la migración irregular.

Afirmó que la migración irregular ha disminuido a niveles récord y que las muertes por fentanilo en Estados Unidos presentan una tendencia a la baja, aunque no detalló cifras específicas.

Extradiciones y confianza bilateral

El embajador también destacó el incremento en las extradiciones y transferencias de criminales hacia Estados Unidos, calificándolas como “extraordinarias”.

A su juicio, estas acciones reflejan una confianza mutua y determinación compartida entre ambos gobiernos para enfrentar amenazas comunes.

La revisión del T-MEC comenzó formalmente en Washington D.C., con la participación de delegaciones de los tres países.

Por parte de México, el proceso es encabezado por Marcelo Ebrard, quien ha planteado como ejes principales:

La reducción de importaciones desde Asia, la actualización de reglas de origen y el fortalecimiento de la seguridad en cadenas de suministro.

Johnson también señaló que eventos como la Copa Mundial de la FIFA 2026 representan una oportunidad para demostrar la cooperación regional más allá del comercio y la seguridad.

asc