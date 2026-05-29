Ganaderos y gobierno acuerdan agenda estratégica; gusano barrenador, una prioridad

El subsecretario de Agricultura, Leonel Cota Montaño, encabezó una reunión de trabajo con 200 líderes ganaderos del país, donde presentó un conjunto de pronunciamientos estratégicos en materia de Sanidad Animal, Trazabilidad, Comercialización, Infraestructura Lechera y Financiamiento para el sector.

En el marco de la XC Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), anunció que en los próximos días se realizará una visita de supervisión para conocer el avance de la planta de mosca estéril en Chiapas.

Además adelantó que la titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López y el director de Ganadería, David Palos, participarán en reuniones en Panamá para analizar el problema desde su origen centroamericano.

De igual forma, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó a diversas áreas del gobierno, incluyendo el programa Sembrando Vida a instalar trampas de control, sumadas a las 700 mil que ya existen.

Leonel Cota Montaño fue contundente sobre la continuidad del arete del Sistema Nacional de Identificación Individual del Ganado, descartando cualquier retroceso en la política sanitaria.

“Le explicamos muy bien a la presidenta el tema de la trazabilidad del ganado, del arete. No lo vamos a quitar, lo vamos a tener. Hay quienes sostienen que el fierro (quemador) original sería suficiente, pero sabemos que no es así. Tenemos que tener trazabilidad: de dónde viene el ganado y a dónde va”, manifestó.

Respecto al trasiego de ganado en el sur del país, el subsecretario de Agricultura señaló que la presidenta de la República instruyó a la Guardia Nacional para reforzar operativos e inhibir este añejo flagelo que afecta los productores.

Con miras a fortalecer la cadena láctea nacional, informó de inversiones en plantas de procesamiento en Campeche para 100 mil litros diarios, ya instalada y en operación con recursos propios.

Asimismo de una nueva planta de secado de leche con capacidad para 250 mil litros diarios adicionales, con materias primas provenientes de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y Michoacán, en operación a partir de mayo de 2027.

También una planta del sureste ya captando leche de Campeche, Tabasco, sur de Veracruz y Yucatán.

"Cosechando Soberanía": Créditos al 8.5% para ganaderos

Uno de los anuncios centrales del encuentro fue el acceso a crédito productivo en condiciones preferenciales para el sector: 600 créditos a 600 núcleos ganaderos, a entregarse en los próximos días, a través del programa “Cosechando Soberanía”, con tasa de interés máxima del 8.5 por ciento muy por debajo de la tasa bancaria.

Por su parte, Homero García de la Llata, presidente de la CNOG, reiteró el compromiso de los 800 mil ganaderos mexicanos en seguir trabajando con responsabilidad para mantener la producción de proteína animal que permita la soberanía alimentaria, como un tema de seguridad nacional.

Además envió un agradecimiento a la Presidenta de la República por los proyectos pecuarios que están avanzando y a los que se suma la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.

“No queremos nada más que ser coadyuvantes, como nos ordena la Ley de Organizaciones Ganaderas con los tres órdenes de gobierno y en este caso con nuestro gobierno federal”, manifestó.