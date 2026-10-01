Jasmine Bugarín encabeza opinión positiva; Consejería Jurídica aclara su situación de nacionalidad

La representante de Nayarit, Jasmine Bugarín, registra 34.09% de opinión positiva, el porcentaje más alto en el comparativo de los 17 coordinadores definidos rumbo a los procesos electorales de 2027.

La cifra la coloca 4.02 puntos porcentuales por encima de Manuel Cota, de Baja California Sur, quien registra 30.07%. Le siguen Pablo Gutiérrez Lazarus, de Campeche, con 30%, y Gino Segura, de Quintana Roo, con 29.82%.

El resultado ubica a Bugarín en el primer lugar de este indicador. En el ejercicio correspondiente a Nayarit alcanza además 60.58% de conocimiento y 29.06% en disposición a votar por ella.

La opinión positiva forma parte de los rubros considerados en las encuestas difundidas dentro del proceso interno, junto con conocimiento, disposición al voto y preferencia para encabezar la candidatura de la coalición integrada por Morena, PT y PVEM.

Bugarín fue finalmente designada coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nayarit, posición que la coloca en la ruta del proceso electoral de 2027. Morena concluyó recientemente la definición de sus coordinaciones en las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

A este escenario se sumó este jueves la aclaración de la Consejería Jurídica de la Presidencia sobre la nacionalidad de Bugarín, tema que había generado cuestionamientos respecto de su eventual participación en la elección por la gubernatura.

La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, informó que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bugarín renunció desde 2018 a la nacionalidad estadounidense. Explicó además que es mexicana por nacimiento, al ser hija de padres mexicanos, aun cuando nació en Estados Unidos.

Alcalde precisó también que la reforma constitucional que establece nuevas disposiciones en materia de doble nacionalidad para quienes aspiren a una gubernatura será aplicable a partir del proceso electoral de 2028 y, por tanto, no corresponde a la elección de 2027.

La aclaración de la Consejería Jurídica despeja así el cuestionamiento relacionado con la doble nacionalidad que había surgido en torno a Bugarín tras su designación como coordinadora en Nayarit.