Japón apoyará a México a combatir el sargazo en costas del Caribe

El canciller mexicano, Roberto Velasco Álvarez, recibió este lunes al ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, para avanzar en el fortalecimiento de la relación bilateral, en particular la colaboración puntual en los diversos ámbitos de interés, como ocurrirá a través de un programa de apoyo del país asiático a México para hacer frente a la presencia de sargazo en las costas del Caribe.

El secretario de Relaciones Exteriores anunció el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel que se convertirá en el mecanismo con el que se impulsará la colaboración en inteligencia artificial y economía digital; la resiliencia económica y cadenas de suministro estratégicas con la participación de las secretarías de economía de ambos países.

Para darle seguimiento a cada uno de los temas durante esta reunión en la sede de la cancillería se creó un grupo de trabajo México-Japón.

“Reafirmamos nuestro interés de ampliar la cooperación para el desarrollo entre JICA (Agencia Internacional de Cooperación Económica de Japón) y AMEXCID, en beneficio de México y América Latina y el Caribe.

“En ese marco pondremos en marcha un programa conjunto para atender la problemática del sargazo que fortalezca las capacidades de ambos gobiernos y contribuya a mitigar la situación que enfrenta el mar caribe”, señaló.

Luego de expresar de nueva cuenta la solidaridad de nuestro país por los sismos que afectaron la prefectura de Kumamoto el pasado 28 de julio, el canciller destacó que esta visita de su homólogo marcará también el inicio de la preparación de conmemoraciones compartidas, como es el 130 aniversario de la migración japonesa, en 2027; el 140 aniversario de relaciones diplomáticas y el 50 aniversario del hermanamiento entre Nagoya y la Ciudad de México, ambos en 2028.

“Vivimos un momento inédito, por primera vez una mujer encabeza el gobierno de México y una mujer el gobierno de Japón. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra Sanae Takaichi aspiramos a consolidar el diálogo político, económico y de cooperación científica y tecnológica.

“El diálogo este año ha sido constante y de alto nivel: contacto directo entre nuestras mandatarias, comunicación permanente entre cancilleres y la undécima reunión del mecanismo de consultas políticas. Esperamos pronto contar con la visita de la primera ministra, que las dos mandatarias se encuentren en suelo mexicano será un hito histórico”, sostuvo Velasco Álvarez.

En tanto, el ministro de Exteriores japonés informó que luego de la conversación telefónica del 20 de abril pasado entre la primera ministra Takaichi y la presidenta Sheinbaum, se concretó la compra de un millón de barriles de petróleo crudo que llegaron recientemente a la isla y “dada la situación en Oriente Medio se coincidió en seguir fortaleciendo la colaboración en el sector energético”.

En esta reunión con el canciller Roberto Velasco, agregó el ministro nipón, Toshimitsu Motegi, se acordó promover aún más las actividades de las empresas japonesas instaladas en México para fortalecer las relaciones económicas y seguir colaborando en el marco del TIPAT (Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico).

Actualmente, Japón es octavo socio comercial de Mexico y el cuarto país con mayor inversión. Además, el primero entre las economías de Asia Pacífico.

Mil 600 empresas japonesas en territorio nacional generan alrededor de 350 mil empleos.

Ambos funcionarios coincidieron en que la reciente reunión con la Confederación Empresarial de Japón confirmó el interés compartido en ampliar esa inversión y profundizar el diálogo sobre el tratado comercial.

JAPÓN EN APOYO CONTRA EL SARGAZO

Ante el problema que representa el sargazo en el caribe, Japón colabora activamente con países de la región aportando tecnología marítima, equipos especializados y cooperación financiera.

El país del sol naciente tiene la intención de apoyar a México y a la región caribeña mediante el aporte de barcos sargaceros y embarcaciones adaptadas para la recolección de la macroalga en altamar.

El próximo mes de octubre se llevará a cabo en Quintana Roo la Cumbre de Cancún con asistencia de diversos países, con el objetivo de articular estrategias conjuntas de contención y manejo de biomasa o este tipo de alga marina.