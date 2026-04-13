Jalisco registra reducción de 50% en homicidios dolosos 

La Coordinación General Estratégica de Seguridad informó que en marzo de 2026 Jalisco registró una reducción de 50 por ciento en la comisión de homicidios dolosos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre las estrategias que arrojan estos resultados, destacan la coordinación entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, labores de inteligencia, patrullaje activo y sentencias ejemplares.

Según la estadística, en marzo de 2026 se presentaron 64 casos, mientras que en noviembre de 2024 se registraron 128 homicidios dolosos en la entidad.

Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, dijo que en lo que va de la presente administración, Jalisco abandonó los primeros lugares por número de homicidios dolosos. Actualmente el estado ocupa el lugar 12 en este delito

Mientras que en marzo de 2025 se registraban en la entidad 4.71 homicidios diarios, en marzo de 2026 fueron 2.06 eventos por día.

En 31 municipios de Jalisco el homicidio doloso disminuyó de forma importante, sobre todo, en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, que es donde vive la mayor parte de la población.

Lo anterior es resultado del trabajo coordinado entre las dependencias que forman parte de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en colaboración con autoridades federales y municipales para reducir la incidencia delictiva total.

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