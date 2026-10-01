Jalisco fortalece su conectividad aérea internacional con nuevas rutas desde Guadalajara

El Gobierno de Jalisco dio un paso significativo en la consolidación de su infraestructura de transporte al anunciar la apertura de nuevas rutas aéreas internacionales que conectarán de manera directa a la ciudad de Guadalajara con importantes metrópolis de Estados Unidos a partir del mes de octubre. Entre las nuevas opciones de viaje destacan los vuelos hacia Salt Lake City, Atlanta y Washington Dulles, oferta que amplía las alternativas de conexión transfronteriza y fortalece el posicionamiento de la entidad en el mercado norteamericano.

Estas adiciones se integran a la red operativa actual que ya enlaza a la capital jalisciense con destinos globales clave como Boston, Nashville, Nueva York, París, Medellín y Guatemala. Este despliegue de frecuencias responde al trabajo coordinado entre la administración estatal, diversas aerolíneas y grupos aeroportuarios, cuyo objetivo es facilitar los traslados de viajeros internacionales, turistas y de la comunidad de connacionales que reside en el extranjero, consolidando a Guadalajara como un nodo logístico y de transporte estratégico en México.

La expansión de la oferta aérea representa un motor de impulso para la economía regional, al proyectar un impacto directo en la captación de inversión extranjera directa, el desarrollo de negocios y el dinamismo del sector turístico. Al respecto, la administración estatal enfatizó la relevancia de este proyecto operacional al señalar que "el impulso a nuevas rutas forma parte del trabajo del Gobierno de Jalisco con aerolíneas y grupos aeroportuarios para mejorar la conectividad y facilitar los traslados tanto de visitantes como de las y los paisanos".

Con la implementación de estas acciones, el Ejecutivo estatal reafirma su apuesta por modernizar la red aeroportuaria y ampliar la competitividad del estado. De esta manera, Jalisco busca seguir posicionándose como uno de los principales puntos de entrada y conexión del país con el resto del mundo, asegurando beneficios económicos sostenibles a través del flujo constante de pasajeros y la apertura de nuevas oportunidades comerciales.