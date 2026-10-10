ISSSTE fortalece servicio de imagenología a nivel nacional con entrega de 74 rayos X móviles con arco en C

Con una inversión total de 328 millones 338 mil pesos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) robustece su servicio de imagenología en todo el país mediante la distribución de 74 equipos móviles de rayos X tipo arco en C de última generación, los cuales serán destinados a 55 unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención.

El director general del organismo, Martí Batres Guadarrama, dio a conocer esta medida a través de un mensaje en sus redes sociales, donde resaltó que la iniciativa forma parte del proceso de modernización y equipamiento que experimenta el instituto.

El funcionario diferenció estas herramientas de los 50 aparatos portátiles recibidos recientemente, puntualizando que la tecnología de arco en C permite intervenciones quirúrgicas de mayor exactitud.

Los nuevos aparatos estarán distribuidos en 15 hospitales de tercer nivel y 40 de segundo nivel. Entre sus especificaciones técnicas destaca el uso de doble telemando, función que evita que el personal de radiología permanezca expuesto dentro de la sala durante las tomas.

Asimismo, ofrecen imágenes de mayor nitidez en tiempo real e incorporan tecnología de fluoroscopía, indispensable para guiarse en procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Batres Guadarrama explicó que este sistema facilita situar con máxima precisión elementos como tornillos en cirugías ortopédicas sin lesionar nervios o tendones.

¿Por qué son útiles los rayos X con arco en C? Por ejemplo, cuando una persona se fractura de un hombro y requiere, por el tamaño de su fractura, una intervención quirúrgica, este tipo de equipo de rayos X permite localizar con mucha precisión dónde colocar el tornillo para no dañar tendones o nervios. De esta manera, las cirugías pueden realizarse con mayor precisión. Así, seguimos transformando al ISSSTE y mejorando su equipamiento”, puntualizó.

Por su parte, el jefe de departamento de la Subdirección de Infraestructura del ISSSTE, Brayan Horta Cerón, destacó que el despliegue tecnológico responde al objetivo de perfeccionar el servicio y la atención a los derechohabientes.

Detalló que la primera unidad fue asignada al área de endoscopía del Hospital Regional “Lic. Adolfo López Mateos” en la Ciudad de México, al cual se le sumarán tres equipos más en fechas próximas.

Respecto al impacto de este recurso en la labor médica, el encargado del servicio de endoscopía del citado hospital regional, Isaías Garduño Hernández, confirmó que esta sustitución de tecnología obsoleta por herramientas de vanguardia incrementará la capacidad operativa de las instalaciones.

Añadió que la alta precisión de las tomas favorecerá intervenciones quirúrgicas eficientes, reduciendo los tiempos de estancia hospitalaria de los pacientes y agilizando la resolución de sus padecimientos.

Estas acciones forman parte del plan de infraestructura y equipamiento impulsado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para asegurar una atención integral y digna.