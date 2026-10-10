Rinden protesta las 17 “corcholatas” de Morena a gubernaturas

En el marco del VIII Consejo Nacional Ordinario de Morena, la cúpula del partido llamó a sus aliados: PT y PVEM a mantener en sus términos la alianza electoral rumbo a los comicios del 6 de junio de 2027.

El presidente del Consejo Nacional, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, llamó a ambos partidos a participar en un diálogo franco para diluir diferencias.

Lo importante es que nunca perdamos la capacidad para dirimir las diferencias en una mesa de negociación. Los partidos aliados han sido factor fundamental, han sido necesarios para consolidar el segundo piso de la Cuarta transformación. Y merecen nuestro reconocimiento.

“Falso, sería un error prensar que el eventual retiro de un aliado podría hacernos perder”, destacó Alfonso Durazo.

Ante más de 300 integrantes del Consejo Nacional de Morena, el presidente de este órgano colegiado, Alfonso Durazo, tomó protesta a los 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, quienes serán los candidatos a igual número de gubernaturas el próximo año.

Durante la celebración del Consejo Nacional de Morena, la presidenta del partido, Ariadna Montiel, indicó la continuidad de la 4-T convoca a construir acuerdos con otras fuerzas políticas.